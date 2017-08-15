Медведев распорядился расширить морской порт Высоцк в Ленобласти

Проект, который реализуется за счет ПАО «Газпром», направлен на развитие портовой инфраструктуры Ленобласти. Кроме того, это поможет создать в регионе новые рабочие места.

Анонсируемая мощность терминала составит 2 млн т газа в год. Терминал должен обслуживать суда вместимостью до 170 тыс. куб. м.

В составе терминала создадут, в том числе, якорную стоянку судов, причал отгрузки газа, причалы для приема крупногабаритных грузов и оборудования, подходную дамбу для транспортной связи причалов с берегом.

Планируется построить волнозащитные сооружения, здания терминала и объекты энергетического обеспечения.

Морской порт Высоцк находится в северной части острова Высоцкий в Финском зали­ве, в 90 км от Санкт-Петербурга и в 50 км от границы с Финляндией. Судоходство в порту осуществляется круглосуточно в течение года.