Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
11Мрамор Микеланджело
11:42 (мск), источник: РБК

Медведев распорядился расширить морской порт Высоцк в Ленобласти

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился расширить морской порт Высоцк в Ленинградской области для строительства терминала по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Подписанное им распоряжение размещено на сайте кабмина.

Проект, который реализуется за счет ПАО «Газпром», направлен на развитие портовой инфраструктуры Ленобласти. Кроме того, это поможет создать в регионе новые рабочие места.

Анонсируемая мощность терминала составит 2 млн т газа в год. Терминал должен обслуживать суда вместимостью до 170 тыс. куб. м.

В составе терминала создадут, в том числе, якорную стоянку судов, причал отгрузки газа, причалы для приема крупногабаритных грузов и оборудования, подходную дамбу для транспортной связи причалов с берегом.

Планируется построить волнозащитные сооружения, здания терминала и объекты энергетического обеспечения.

Морской порт Высоцк находится в северной части острова Высоцкий в Финском зали­ве, в 90 км от Санкт-Петербурга и в 50 км от границы с Финляндией. Судоходство в порту осуществляется круглосуточно в течение года.

ФГБУ «Администрация морского порта «Большой порт Санкт — Петербург» в городе Высоцк возглавляет капитан этого порта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь