В Крыму обнародуют список чиновников, неэффективно работающих с обращениями граждан

«Я сказал сегодня Шевцовой (начальнику Главного контрольного управления Совмина РК Елене Шевцовой — ред.) провести служебное расследование, выяснить виновников (а в каждом министерстве есть ответственные за работу с обращениями граждан, в том числе за качество этих ответов), выяснить (обозначить) всех виновников в нарушении сроков, всем выговоры по первому разу объявить, невзирая на должности, звания. Это для начала. И опубликовать список должностных лиц, которые работают с обращениями граждан крайне неэффективно», — заявил Аксенов.