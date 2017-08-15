В Крыму заявили, что в Киеве планируют провокации на полуострове

Источник: РИА "Новости"

Согласно этим данным, в качестве исполнителей могут быть задействованы сторонники запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.

«По нашим сведениям, полученным из достоверных источников, украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена», — заявил во вторник журналистам Смирнов.

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По его словам, спецслужбы вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты.

«Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка», — подчеркнул представитель крымского правительства.