Пресс-секретарь губернатора Геннадий Климик покинул свой пост

Источник: AP 2017

Руководитель управления пресс-службы губернатора Красноярского края Геннадий Климик покинул свой пост. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил известный блогер Василий Дамов. Позже сам Климик подтвердил свой уход из правительства порталу DK.ru.

По данным источника, Климик переходит на другую работу, о которой станет известно в ближайшее время. Обязанности пресс-секретаря временно будет исполнять Николай Базаров.

На своем посту Климик проработал чуть более года. Специалист возглавил губернаторскую пресс-службу 29 июля 2016 года после ухода Ирины Самсоновой.

Геннадий Климик в 2001—2002 годах работал пресс-секретарем губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Также он занимал должность председателя комитета по работе со СМИ в администрации Томской области и заместителя главы томского отделения Роскомнадзора.