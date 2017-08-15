Пресс-секретарь губернатора Геннадий Климик покинул свой пост
Специалист проработал на своей должности чуть более года.
Специалист проработал на своей должности чуть более года.
Руководитель управления
По данным источника, Климик переходит на другую работу, о которой станет известно в ближайшее время. Обязанности
На своем посту Климик проработал чуть более года. Специалист возглавил губернаторскую
Геннадий Климик в 2001—2002 годах работал
28 апреля 2002 года Климик находился вместе с Александром Лебедем в потерпевшем крушение вертолете Ми-8. В результате катастрофы