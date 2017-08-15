Новосибирский губернатор поддержал идею сделать ул. Ленина пешеходной

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил придать ул. Ленина в центре Новосибирска статус постоянно действующей пешеходной зоны.

«Лучше пешеходной зоны, чем ул. Ленина, нет. В самом центре, театральная линия — там три театра, кафе, рестораны по ходу… Задача — наполнить ее чем-то, чтобы по ней хотелось пройти… Лучше, чтобы она была постоянно открыта для пешеходов, не временно. Проблема здесь связана с транспортом на Советской, прежде всего. Но, думаю, со временем тут можно найти решение. Уверен, что пешеходная улица в таких крупных городах должна быть», — поделился сегодня губернатор своими впечатлениями от прогулки по закрытой для машин улице.

Ранее с идеей сделать ул. Ленина пешеходной от пл. Ленина до театра «Красный факел» выступил мэр Анатолий Локоть. В этом году улица была в качестве эксперимента закрыта во время празднования Дня города. После этого было объявлено, что в таком режиме улицу будут закрывать по выходным до середины сентября.

По мнению Владимира Городецкого, недоработок в пилотном проекте много. В частности, он отметил неуместность, на его взгляд, торговли одеждой, а также неэстетичный вид бетонных блоков заграждения.