Новосибирский губернатор поддержал идею сделать ул. Ленина пешеходной
После прогулки по ней.
После прогулки по ней.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил придать ул. Ленина в центре Новосибирска статус постоянно действующей пешеходной зоны.
«Лучше пешеходной зоны, чем ул. Ленина, нет. В самом центре, театральная линия — там три театра, кафе, рестораны по ходу… Задача — наполнить ее
Ранее с идеей сделать ул. Ленина пешеходной от пл. Ленина до театра «Красный факел» выступил мэр Анатолий Локоть. В этом году улица была в качестве эксперимента закрыта во время празднования Дня города. После этого было объявлено, что в таком режиме улицу будут закрывать по выходным до середины сентября.
По мнению Владимира Городецкого, недоработок в пилотном проекте много. В частности, он отметил неуместность, на его взгляд, торговли одеждой, а также неэстетичный вид бетонных блоков заграждения.
Губернатор предложил городским властям попробовать добиться финансирования работ по реконструкции ул. Ленина через федеральную программу благоустройства городской среды. В 2017—2018 годах за счет этой программы, в частности, будет обновлена Михайловская набережная. Общий объем затрат может составить 300 млн руб.