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11:34 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирский губернатор поддержал идею сделать ул. Ленина пешеходной

После прогулки по ней.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил придать ул. Ленина в центре Новосибирска статус постоянно действующей пешеходной зоны.

«Лучше пешеходной зоны, чем ул. Ленина, нет. В самом центре, театральная линия — там три театра, кафе, рестораны по ходу… Задача — наполнить ее чем-то, чтобы по ней хотелось пройти… Лучше, чтобы она была постоянно открыта для пешеходов, не временно. Проблема здесь связана с транспортом на Советской, прежде всего. Но, думаю, со временем тут можно найти решение. Уверен, что пешеходная улица в таких крупных городах должна быть», — поделился сегодня губернатор своими впечатлениями от прогулки по закрытой для машин улице.

Ранее с идеей сделать ул. Ленина пешеходной от пл. Ленина до театра «Красный факел» выступил мэр Анатолий Локоть. В этом году улица была в качестве эксперимента закрыта во время празднования Дня города. После этого было объявлено, что в таком режиме улицу будут закрывать по выходным до середины сентября.

По мнению Владимира Городецкого, недоработок в пилотном проекте много. В частности, он отметил неуместность, на его взгляд, торговли одеждой, а также неэстетичный вид бетонных блоков заграждения.

Губернатор предложил городским властям попробовать добиться финансирования работ по реконструкции ул. Ленина через федеральную программу благоустройства городской среды. В 2017—2018 годах за счет этой программы, в частности, будет обновлена Михайловская набережная. Общий объем затрат может составить 300 млн руб.

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