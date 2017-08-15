Аксенов рассказал, как крымские чиновники с сентября будут работать на местах

«Мы составим график выездов. Каждую неделю будет выезд в регион. Это не будет формат Совмина, это будет именно формат приема граждан одновременно во всех населенных пунктах… Работа эта начнется с 1 сентября», — пояснил он.
Аксенов отметил, что в настоящее время в Совмине работают над тем, как сделать такой формат работы максимально эффективным.
«Будем ближе к проблемам людей, которые живут в регионах, потому что, к сожалению, зачастую до муниципальных властей достучаться не могут. Оставим людям шанс, чтобы они могли решить вопрос хотя бы на республиканском уровне», — подчеркнул он.
При этом глава РК посетовал, что муниципальные власти не всегда исполняют поручения республиканских властей вовремя. В связи с этим он распорядился провести служебное расследование в отношении должностных лиц на местах, которые не выполняют поручения в срок. «Мера ответственности — согласно законодательству», — констатировал Аксенов.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце июля глава Крыма Сергей Аксенов отказался от совещаний с главами муниципальных образований в формате видеоконференцсвязи в пользу выезда представителей республиканской исполнительной власти в регионы и проведением встреч с людьми в регионах. Аксенов пообещал, что переформатирование совещания произойдет до 1 сентября.