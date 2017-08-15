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12:18 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов рассказал, как крымские чиновники с сентября будут работать на местах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). С 1 сентября члены Правительства Крыма еженедельно будут проводить в регионах Республики прием граждан. Об этом на заседании Совета министров РК сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы составим график выездов. Каждую неделю будет выезд в регион. Это не будет формат Совмина, это будет именно формат приема граждан одновременно во всех населенных пунктах… Работа эта начнется с 1 сентября», — пояснил он.

Аксенов отметил, что в настоящее время в Совмине работают над тем, как сделать такой формат работы максимально эффективным.

«Будем ближе к проблемам людей, которые живут в регионах, потому что, к сожалению, зачастую до муниципальных властей достучаться не могут. Оставим людям шанс, чтобы они могли решить вопрос хотя бы на республиканском уровне», — подчеркнул он.

При этом глава РК посетовал, что муниципальные власти не всегда исполняют поручения республиканских властей вовремя. В связи с этим он распорядился провести служебное расследование в отношении должностных лиц на местах, которые не выполняют поручения в срок. «Мера ответственности — согласно законодательству», — констатировал Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце июля глава Крыма Сергей Аксенов отказался от совещаний с главами муниципальных образований в формате видеоконференцсвязи в пользу выезда представителей республиканской исполнительной власти в регионы и проведением встреч с людьми в регионах. Аксенов пообещал, что переформатирование совещания произойдет до 1 сентября.

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