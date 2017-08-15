Аксенов рассказал, как крымские чиновники с сентября будут работать на местах

Источник: РИА "Новости"

«Мы составим график выездов. Каждую неделю будет выезд в регион. Это не будет формат Совмина, это будет именно формат приема граждан одновременно во всех населенных пунктах… Работа эта начнется с 1 сентября», — пояснил он.

Аксенов отметил, что в настоящее время в Совмине работают над тем, как сделать такой формат работы максимально эффективным.

«Будем ближе к проблемам людей, которые живут в регионах, потому что, к сожалению, зачастую до муниципальных властей достучаться не могут. Оставим людям шанс, чтобы они могли решить вопрос хотя бы на республиканском уровне», — подчеркнул он.

При этом глава РК посетовал, что муниципальные власти не всегда исполняют поручения республиканских властей вовремя. В связи с этим он распорядился провести служебное расследование в отношении должностных лиц на местах, которые не выполняют поручения в срок. «Мера ответственности — согласно законодательству», — констатировал Аксенов.