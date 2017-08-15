СМИ: журналистка ВГТРК выдворена с Украины

Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти.

говорится в сообщении телеканала