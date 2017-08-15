СМИ: журналистка ВГТРК выдворена с Украины
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян выдворена из Украины. Об этом во вторник сообщил телеканал «Россия 24».
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян выдворена из Украины. Об этом во вторник сообщил телеканал «Россия 24».
Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти.
В июле 2017 года Служба безопасности Украины «в рамках противодействия вмешательству “страны-агрессора” в отечественное
Санкции против журналистов
На Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, «Россия 1», «Россия 24» ТНТ, «Петербург 5», «Звезда», Рен ТВ, «LifeNews», «Russia Today»,
Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала «Эксперт» Валерию Фадееву, главному редактору журнала «Русский репортер» Виталию Лейбину и другим.
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