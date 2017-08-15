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11:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственное письмо призеру Чемпионата мира по легкой атлетике Валерию Пронкину

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственное письмо серебряного призёру Чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота Валерию Пронкину 14 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба городской Думы. Согласно сообщению, на турнире, который проходит в Лондоне, российские спортсмены выступали не в рамках сборной страны, а как нейтральные участники. Всего было допущено 19 спортсменов, которые завоевали шесть наград различного достоинства. Валерий Пронкин рассказал главе города о том, как проходили соревнования, как в их ход вмешалась погода — соревнования по метанию молота проходили под проливным дождем.

«Эмоции от медали на Чемпионате мира будут положительными и очень сильными всегда, независимо от того, выступаешь ты под флагом сборной или как нейтральный спортсмен. Эта медаль — Нижнего Новгорода, а не моя личная. Я планирую жить и тренироваться в своем любимом городе, скоро приеду сюда вместе с супругой»
Валерий Пронкин

В свою очередь, Елизавета Солонченко поздравила чемпиона и вручила Благодарственное письмо за особые успехи в спорте высших достижений.

«Валерий показал всему миру, что школа легкой атлетики в Нижнем Новгороде очень сильная. Наши муниципальные спортивные школы, наши тренеры способы вырастить чемпионов. Мы все еще помним победы Натальи Садовой, а она уже подготовила себе достойную смену. Мы будем максимально поддерживать и развивать наши спортшколы. В ходе встречи мы уже обсудили с Валерием и Натальей Ивановной перспективы учебно-тренировочной базы КСДЮСШОР № 1», — отметила Елизавета Солонченко.

В мероприятии также приняли участие директор МБУ ДО КСДЮСШОР № 1 Наталья Садова, директор департамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов. Участники встречи также обсудили перспективы развития массового спорта в России и Нижнем Новгороде, в частности, и то, чем необходимо помочь лёгкой атлетике сегодня. «Второе место на Чемпионате мира — это показатель того, что наша школа растет, и мы рассчитываем на то, что будем готовить чемпионов ещё чаще», — подчеркнула Наталья Садова.

В знак признательности за тренерские заслуги, глава города передала Наталье Садовой подарочной сертификат для МБУ ДО КСДЮСШОР № 1, который тут же было решено потратить на призы для победителей мемориала Маслова.

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