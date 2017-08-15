Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственное письмо призеру Чемпионата мира по легкой атлетике Валерию Пронкину

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба городской Думы. Согласно сообщению, на турнире, который проходит в Лондоне, российские спортсмены выступали не в рамках сборной страны, а как нейтральные участники. Всего было допущено 19 спортсменов, которые завоевали шесть наград различного достоинства. Валерий Пронкин рассказал главе города о том, как проходили соревнования, как в их ход вмешалась погода — соревнования по метанию молота проходили под проливным дождем.

«Эмоции от медали на Чемпионате мира будут положительными и очень сильными всегда, независимо от того, выступаешь ты под флагом сборной или как нейтральный спортсмен. Эта медаль — Нижнего Новгорода, а не моя личная. Я планирую жить и тренироваться в своем любимом городе, скоро приеду сюда вместе с супругой» Валерий Пронкин

В свою очередь, Елизавета Солонченко поздравила чемпиона и вручила Благодарственное письмо за особые успехи в спорте высших достижений.

«Валерий показал всему миру, что школа легкой атлетики в Нижнем Новгороде очень сильная. Наши муниципальные спортивные школы, наши тренеры способы вырастить чемпионов. Мы все еще помним победы Натальи Садовой, а она уже подготовила себе достойную смену. Мы будем максимально поддерживать и развивать наши спортшколы. В ходе встречи мы уже обсудили с Валерием и Натальей Ивановной перспективы учебно-тренировочной базы КСДЮСШОР № 1», — отметила Елизавета Солонченко.

В мероприятии также приняли участие директор МБУ ДО КСДЮСШОР № 1 Наталья Садова, директор департамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов. Участники встречи также обсудили перспективы развития массового спорта в России и Нижнем Новгороде, в частности, и то, чем необходимо помочь лёгкой атлетике сегодня. «Второе место на Чемпионате мира — это показатель того, что наша школа растет, и мы рассчитываем на то, что будем готовить чемпионов ещё чаще», — подчеркнула Наталья Садова.