Главы регионов будут следить за выдачей дальневосточных гектаров онлайн

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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработало специальную информационно-аналитическую систему, благодаря которой главы регионов смогут следить в режиме реального времени за реализацией программы «Дальневосточный гектар». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба минвостокразвития со ссылкой на генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова.

Сообщается, что каждый губернатор на Дальнем Востоке получит доступ к этой системе, а вся информация будет представлена в цифрах и инфографике и будет ежедневно обновляться.

По словам Тимакова, система позволит оперативно реагировать на ситуацию и будет удобна в применении, исчезнут многочисленные бумаги. Экономия от использования системы может составить при этом до 100 человеко-дней в месяц.

Тимаков также отметил, что пока вся информация предоставляется на региональном уровне, но в настоящий момент идёт уточнение системы, благодаря которой можно будет следить за ситуацией на уровне муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон, предоставляющий гражданам получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность однократно оформить в безвозмездное пользование государственный или муниципальный участок земли.