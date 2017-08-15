Главы регионов будут следить за выдачей дальневосточных гектаров онлайн
Вся информация по реализации программы «Дальневосточный гектар» будет обновляться ежедневно.
Вся информация по реализации программы «Дальневосточный гектар» будет обновляться ежедневно.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработало специальную
Сообщается, что каждый губернатор на Дальнем Востоке получит доступ к этой системе, а вся информация будет представлена в цифрах и инфографике и будет ежедневно обновляться.
По словам Тимакова, система позволит оперативно реагировать на ситуацию и будет удобна в применении, исчезнут многочисленные бумаги. Экономия от использования системы может составить при этом до 100
Тимаков также отметил, что пока вся информация предоставляется на региональном уровне, но в настоящий момент идёт уточнение системы, благодаря которой можно будет следить за ситуацией на уровне муниципалитетов.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон, предоставляющий гражданам получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность однократно оформить в безвозмездное пользование государственный или муниципальный участок земли.
Своим правом уже воспользовались более 99 тыс. человек, подав заявки на получение участка. Свыше 26,6 тыс. участков уже отдано в пользование.