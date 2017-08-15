В Астане подвели итоги комплексной аттестации госслужащих

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщил председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы Тлеген Каскин.

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По его словам, подготовительная работа к предстоящей аттестации началась в ноябре прошлого года. За этот период были подготовлены три зала тестирования общей пропускной способностью 320 человек в день, установлены 80 компьютеров с программным обеспечением, на весь период проведения тестирования организован медпункт с постоянным дежурством бригады скорой помощи, совместно с ДЧС обеспечена пожарная безопасность, проведены масштабные общегородские совещания с кадровыми службами всех госорганов Астаны и т. д.

«Со 2-го февраля этого года в столице стартовала комплексная аттестация госслужащих. Из общего числа подлежащих аттестации госслужащих (2622) прошли аттестацию 99,9% (2621 человек). Один госслужащий не прошел аттестацию по уважительной причине (по состоянию здоровья). Общий результат тестирования показал, что 8% тестируемых получили оценку «превосходно», 89% — оценку «эффективно» и 4% получили «удовлетворительно», — уточнил Тлеген Каскин.