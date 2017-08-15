На Украине назвали «фейком» сообщение ФСБ о задержании агента СБУ в Крыму

«Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы “агента СБУ”. Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

15 августа ФСБ сообщила, что в Крыму было предотвращено несколько диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. В результате 12 августа был задержан Лимешко, который по данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины должен был прервать работу линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лесные массивы в раоне Судака, Рыбачьего и Алушты, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.