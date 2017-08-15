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12:11 (мск), источник: RNS

На Украине назвали «фейком» сообщение ФСБ о задержании агента СБУ в Крыму

Служба безопасности Украины прокомментировала сообщение ФСБ о задержании гражданина Украины, который подозревается в подготовке диверсий в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы “агента СБУ”. Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

15 августа ФСБ сообщила, что в Крыму было предотвращено несколько диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. В результате 12 августа был задержан Лимешко, который по данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины должен был прервать работу линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лесные массивы в раоне Судака, Рыбачьего и Алушты, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Позже гражданина Украины арестовали на два месяца. Решение об аресте принял Киевский районный суд Симферополя, Лимешко подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ — незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Повредить ЛЭП, поджечь лес, вызвать горный обвал: в Крыму арестован диверсант СБУ
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11:57 (мск)© Ньюстюб
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