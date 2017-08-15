Новосибирская область хочет возродить программу «Молодая семья»

Программа «Молодая семья» — это способ стимулирования строительства жилья на селе. Государство выделяло субсидию в размере 300 тыс.руб. которые делили на две части. Первый транши был на начало строительства, второй транш на его завершение. Такой подход оказался действенным. Многие семьи в сельской местности и районных центах обзавелись своим жильем, некоторые люди даже обошлись без каких-либо заимствований, так как использовали материнский капитал, льготы и возврат подоходного налога. Но несколько лет государство не выплачивало вторую часть транша. Образовался долг в размере 800 млн.рублей. Поэтому в 2016 году программу приостановили. Начался период выплаты долгов. И теперь, когда суммы вернули адресатам, правительство задумалось над тем, как оживить программу.