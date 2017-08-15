Новосибирская область хочет возродить программу «Молодая семья»
Бюджетными вливаниями поддерживают строительство жилья.
Бюджетными вливаниями поддерживают строительство жилья.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не исключил, что по итогам девяти месяцев 2017 года будет возрождена программа «Молодая семья».
«В сентябре проанализируем итоги девяти месяцев и состояние нашего бюджета. Если увидим, что бюджет нам позволяет на эту программу выделить миллионов триста, то откроем работу», — заявил сегодня в ходе
Программа «Молодая семья» — это способ стимулирования строительства жилья на селе. Государство выделяло субсидию в размере 300 тыс.руб. которые делили на две части. Первый транши был на начало строительства, второй транш на его завершение. Такой подход оказался действенным. Многие семьи в сельской местности и районных центах обзавелись своим жильем, некоторые люди даже обошлись без
«Я хочу сказать, что на эту программу есть спрос, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Я был во многих районах, видел, какие возвели дома: прекрасное жилье для людей».