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12:14 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко хочет увидеть 1 сентября всех детей одинаковыми

Президент обратил особое внимание на подготовку к новому учебному году и проведение школьных базаров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы к 1 сентября все дети в республике были одинаковыми.

Лукашенко во вторник встретился с вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования Игорем Карпенко для обсуждения вопросов развития сферы образования в стране. Среди затронутых тем — и подготовка к новому учебному году.

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Президент обратил внимание на проведение школьных базаров и сделал акцент на подготовку к школе малообеспеченных семей и детей-сирот.

«Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Белорусский лидер неоднократно высказывался о том, что в школе между детьми разного социального статуса не должно быть отличий. Помимо прочего, этот довод — одна из причин требования к школьникам ходить в одежде официально-делового стиля.

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