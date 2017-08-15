Лукашенко хочет увидеть 1 сентября всех детей одинаковыми

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы к 1 сентября все дети в республике были одинаковыми.

Лукашенко во вторник встретился с вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования Игорем Карпенко для обсуждения вопросов развития сферы образования в стране. Среди затронутых тем — и подготовка к новому учебному году.

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Президент обратил внимание на проведение школьных базаров и сделал акцент на подготовку к школе малообеспеченных семей и детей-сирот.

«Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.