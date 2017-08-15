Лукашенко хочет увидеть 1 сентября всех детей одинаковыми
Президент обратил особое внимание на подготовку к новому учебному году и проведение школьных базаров.
Президент обратил особое внимание на подготовку к новому учебному году и проведение школьных базаров.
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы к 1 сентября все дети в республике были одинаковыми.
Лукашенко во вторник встретился с
Президент обратил внимание на проведение школьных базаров и сделал акцент на подготовку к школе малообеспеченных семей и
«Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в
Белорусский лидер неоднократно высказывался о том, что в школе между детьми разного социального статуса не должно быть отличий. Помимо прочего, этот довод — одна из причин требования к школьникам ходить в одежде