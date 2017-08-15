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12:39 (мск), источник: АиФ Самара

Губернатор потребовал навести порядок на алкогольном рынке

Нелегальная продажа контрафактного алкоголя ежегодно лишает областной бюджет порядка четырех млрд рублей.

В понедельник, 14 августа, губернатор Николай Меркушкин провел в режиме видеоконференцсвязи расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции.

В совещании приняли участие министры областного правительства, руководство правоохранительных и контрольных органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив общественных организаций губернии, представители общественных советов, всего около семи тысяч человек из Самары, Тольятти и других городов и районов области.

По словам губернатора, от наведения порядка на алкогольном рынке зависит, прежде всего, здоровье людей и добавил, что погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем.

Губернатор сообщил, что благодаря наведению порядка на алкогольном рынке в России поступления в федеральный бюджет растут. В Самарской области же ситуация диаметрально противоположная: «Ежегодно область недополучает порядка четырёх млрд рублей».

Подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов микрорайонов. «Этому новому уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто покрывает этот теневой бизнес», — заявил Николай Меркушкин.

Глава региона напомнил, что в России изменено законодательство, регулирующее сбор акцизов на алкогольную продукцию, и сказал: «Теперь сбор акциза зависит не от завода-изготовителя, теперь акциз платится с продажи спиртного в торговых точках. И от того, насколько все правильно будет организовано, зависит, сколько в итоге будет получать бюджет».

Николай Меркушкин отметил, что достигнуты договоренности с Росалкогольрегулированием о получении в еженедельном режиме информации о продаже в торговых точках области алкоголя.

Затем министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко рассказал о мероприятиях по снижению реализации нелегального алкоголя.

В ходе видеоконференции были заслушаны пояснения от муниципалитетов и правоохранительных органов на местах, где были зафиксированы самые низкие легальные продажи алкоголя.

Николай Меркушкин подчеркнул, что главы муниципалитетов должны максимально ответственно подойти к наведению порядка на рынке алкогольной продукции и пообещал освободить любого главу района, если эта работа не будет проводиться.

В завершении совещания губернатор подчеркнул, что от работы по наведению порядка на алкогольном рынке зависит наполняемость областного бюджета, а, значит, и строительство новых спортивных площадок, реконструкция дорог и многое другое.

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