Губернатор потребовал навести порядок на алкогольном рынке
Нелегальная продажа контрафактного алкоголя ежегодно лишает областной бюджет порядка четырех млрд рублей.
Нелегальная продажа контрафактного алкоголя ежегодно лишает областной бюджет порядка четырех млрд рублей.
В понедельник, 14 августа, губернатор Николай Меркушкин провел в режиме видеоконференцсвязи расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции.
В совещании приняли участие министры областного правительства, руководство правоохранительных и контрольных органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив общественных организаций губернии, представители общественных советов, всего около семи тысяч человек из Самары, Тольятти и других городов и районов области.
По словам губернатора, от наведения порядка на алкогольном рынке зависит, прежде всего, здоровье людей и добавил, что погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем.
Подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов микрорайонов. «Этому новому уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто покрывает этот теневой бизнес», — заявил Николай Меркушкин.
Глава региона напомнил, что в России изменено законодательство, регулирующее сбор акцизов на алкогольную продукцию, и сказал: «Теперь сбор акциза зависит не от
Затем министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко рассказал о мероприятиях по снижению реализации нелегального алкоголя.
В ходе видеоконференции были заслушаны пояснения от муниципалитетов и правоохранительных органов на местах, где были зафиксированы самые низкие легальные продажи алкоголя.
Николай Меркушкин подчеркнул, что главы муниципалитетов должны максимально ответственно подойти к наведению порядка на рынке алкогольной продукции и пообещал освободить любого главу района, если эта работа не будет проводиться.
В завершении совещания губернатор подчеркнул, что от работы по наведению порядка на алкогольном рынке зависит наполняемость областного бюджета, а, значит, и строительство новых спортивных площадок, реконструкция дорог и многое другое.