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13:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В администрации Волгоградской области продолжаются кадровые чистки

В администрации Волгоградской области сообщили об увольнении председателя комитета тарифного регулирования администрации региона Валентина Пронина, сообщает ВДТВ.

Временно исполняющим обязанности руководителя назначена Татьяна Чернова.

В кулуарах администрации области распространяются слухи, что это не последнее увольнение и вскоре подобная же участь ждет председателя комитета по управлению государственным имуществом Наталью Жукову.

Причину увольнения Пронина инсайдеры объясняют затянувшимся конфликтом с одним из вице-губернаторов области.

О Валентине Пронине известно, что он с 2006 по 2010 был заместителем гендиректора в ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго». С 2011 по 2014 годы — заместителем генерального директора ООО «Никохим». В конце января 2015 года утвержден в должности председателя комитета тарифного регулирования администрации региона.

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