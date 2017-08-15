В администрации Волгоградской области продолжаются кадровые чистки
В администрации Волгоградской области сообщили об увольнении председателя комитета тарифного регулирования администрации региона Валентина Пронина, сообщает ВДТВ.
В администрации Волгоградской области сообщили об увольнении председателя комитета тарифного регулирования администрации региона Валентина Пронина, сообщает ВДТВ.
Временно исполняющим обязанности руководителя назначена Татьяна Чернова.
В кулуарах администрации области распространяются слухи, что это не последнее увольнение и вскоре подобная же участь ждет председателя комитета по управлению государственным имуществом Наталью Жукову.
Причину увольнения Пронина инсайдеры объясняют затянувшимся конфликтом с одним из
О Валентине Пронине известно, что он с 2006 по 2010 был заместителем гендиректора в ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго». С 2011 по 2014 годы — заместителем генерального директора ООО «Никохим». В конце января 2015 года утвержден в должности председателя комитета тарифного регулирования администрации региона.