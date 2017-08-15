В КБ «Южное» заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели

Источник: AFP 2017

«Двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал Дегтярев изданию «Страна», комментируя информацию The New York Times (NYT) о возможном сотрудничестве украинского предприятия «Южмаш» с Пхеньяном. Генконструктор также выразил уверенность, что «никто из сотрудников [КБ] не был задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР».

В то же время Дегтярев вспомнил инцидент 2012 года, когда двух граждан КНДР, являвшихся сотрудниками торгпредства КНДР в Белоруссии — Рю Сонгчеля и Ли Тхэкиля — приговорили к восьми годам за шпионаж на «Южмаше» и «Южном».

Как выяснило следствие, они пытались через интернет завербовать сотрудников украинских предприятий. Их интересовали секретные данные, касающиеся оборудования ракетно-космической техники, в частности, топливных систем летательных аппаратов.

Шпионов задержали во время фотосъемки научных диссертаций под грифом «секретно». Тогда, уверяет генконструктор, утечки ценной информации не произошло.

Что касается информации, опубликованной в американском издании, то это, по его словам чья-то «выдумка».

В понедельник NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки.

Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигателей, полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР. Как пишет NYT, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является украинский завод «Южмаш».