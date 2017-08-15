Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Крупные спекулянты приготовились к значительному снижению доллара
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Путин выпустил мальков омуля
14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов посетил образовательные учреждения Муслюмово после капремонта

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Муслюмовский муниципальный район. Основная цель визита — участие в мероприятиях в рамках традиционного августовского совещания работников образования и науки РТ «Этнокультурный и воспитательный потенциал системы образования Республики Татарстан», сообщает пресс-служба Президента РТ.

До начала пленарного заседания Рустам Минниханов посетил в Муслюмово ряд образовательных учреждений. Первым пунктом в рабочей программе стал визит в Центр внешкольной работы. На сегодняшний день здесь занимаются больше 130 подростков. С детьми работают 11 преподавателей. Приоритетным направлением в работе центра является развитие технического творчества. Свою деятельность ведут такие кружки, как робототехника, начальное техническое моделирование, фото- и видеостудия, авто- и авиамоделирование, ландшафтный дизайн, IT-программирование, краеведение и прочее.

Центр расположен в здании 1976 года постройки. В этом году помещение было капитально отремонтировано. С результатами восстановительных работ ознакомился Президент Татарстана. Рустам Минниханов осмотрел инженерный цех, кабинет экологии, пообщался с участниками штаба детских движений и штаба юнармейцев.

Далее Президент РТ посетил местный филиал Сармановского аграрного колледжа. В этом году здание ресурсного центра также было реконструировано. Сегодня общее количество учеников здесь превышает 160 человек. Среди будущих выпускников представители Муслюмовского, Азнакаевского, Мензелинского, Сармановского районов, Казани и Набережных Челнов, других регионов России. Обучение ведется 3 года по трем основным профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик и повар-кондитер. В колледже работают 15 преподавателей и 13 мастеров.

Рустама Минниханова проинформировали о работе ресурсного центра, рассказали о современных методиках, применяемых при работе с учащимися, продемонстрировали новейшее оборудование и учебную сельхозтехнику. Президент РТ посетил тренажерный зал, кабинет сельскохозяйственного оборудования, кабинет технологии и производственной практики.

Также Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью Муслюмовского лицея, где были представлены проекты, реализуемые Муслюмовским районом в сфере образования, и универсальный спортивный комплекс «Яшьлек», открытие которого запланировано на 30 августа этого года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Зеленодольском районе росгвардейцы задержали подозреваемого в серийных кражах
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь