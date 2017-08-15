Рустам Минниханов посетил образовательные учреждения Муслюмово после капремонта

До начала пленарного заседания Рустам Минниханов посетил в Муслюмово ряд образовательных учреждений. Первым пунктом в рабочей программе стал визит в Центр внешкольной работы. На сегодняшний день здесь занимаются больше 130 подростков. С детьми работают 11 преподавателей. Приоритетным направлением в работе центра является развитие технического творчества. Свою деятельность ведут такие кружки, как робототехника, начальное техническое моделирование, фото- и видеостудия, авто- и авиамоделирование, ландшафтный дизайн, IT-программирование, краеведение и прочее.



Центр расположен в здании 1976 года постройки. В этом году помещение было капитально отремонтировано. С результатами восстановительных работ ознакомился Президент Татарстана. Рустам Минниханов осмотрел инженерный цех, кабинет экологии, пообщался с участниками штаба детских движений и штаба юнармейцев.

Далее Президент РТ посетил местный филиал Сармановского аграрного колледжа. В этом году здание ресурсного центра также было реконструировано. Сегодня общее количество учеников здесь превышает 160 человек. Среди будущих выпускников представители Муслюмовского, Азнакаевского, Мензелинского, Сармановского районов, Казани и Набережных Челнов, других регионов России. Обучение ведется 3 года по трем основным профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик и повар-кондитер. В колледже работают 15 преподавателей и 13 мастеров.

Рустама Минниханова проинформировали о работе ресурсного центра, рассказали о современных методиках, применяемых при работе с учащимися, продемонстрировали новейшее оборудование и учебную сельхозтехнику. Президент РТ посетил тренажерный зал, кабинет сельскохозяйственного оборудования, кабинет технологии и производственной практики.