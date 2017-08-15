Алексей Глазов назначен и.о.главы Ленинского района Нижнего Новгорода

В администрации Ленинского района уточнили, что обязанности главы района Алексей Глазов исполняет с 31 июля 2017 года. Вадим Харченко при этом, как отмечается на сайте района, продолжит быть первым заместителем главы райадминистрации. Принять решение об утверждении Алексея Глазова в должности «без приставки и.о.» должны депутаты Гордумы.

Напомним также, что Вадим Харченко был назначен и.о. главы Ленинского района в мае 2017 года, после того, как свои полномочия на данном посту сложила Надежда Рожкова. В очередной раз она возглавила Ленинский район в мае 2014 года (в качестве и.о.), год спустя ее утвердила Дума. Ранее она уже являлась главой района, заняв должность в мае 2011 года после Андрея Дранишникова и сложив полномочия в мае 2012 года. С 23 мая 2012 года по 26 мая 2014 года главой Ленинского района был Владимир Лазарев.