После реорганизации в Минюсте произошли кардинальные изменения

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После реорганизации, количество составит 160 единиц персонала, в том числе обслуживающий персонал, по сравнению с 141 единицей, как в настоящее время. Проект постановления об организации и функционировании Министерства юстиции предложен для консультаций с общественностью, передает IPN.

Согласно проекту постановления, увеличение единиц обусловлено усилением функций министерства, а так же реорганизацией некоторых административных органов, находящихся в подчинении. В целях реализации новых полномочий при внедрении государством механизма финансовой компенсации ущерба, причиненного преступлением, было дано распоряжение о комплектовании штата сотрудников одной единицей. Принятие Министерством юстиции функции по представлению интересов бюджета в судебных инстанциях, предусматривает четыре новых единиц персонала.