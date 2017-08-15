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13:48 (мск), источник: Noi.md

После реорганизации в Минюсте произошли кардинальные изменения

В контексте реформы центрального публичного управления, предельная численность центрального аппарата Министерства юстиции увеличивается почти на 20 единиц.

Источник: Noi.md

После реорганизации, количество составит 160 единиц персонала, в том числе обслуживающий персонал, по сравнению с 141 единицей, как в настоящее время. Проект постановления об организации и функционировании Министерства юстиции предложен для консультаций с общественностью, передает IPN.

Согласно проекту постановления, увеличение единиц обусловлено усилением функций министерства, а так же реорганизацией некоторых административных органов, находящихся в подчинении. В целях реализации новых полномочий при внедрении государством механизма финансовой компенсации ущерба, причиненного преступлением, было дано распоряжение о комплектовании штата сотрудников одной единицей. Принятие Министерством юстиции функции по представлению интересов бюджета в судебных инстанциях, предусматривает четыре новых единиц персонала.

В результате реорганизации Центра правовой информации, штатная численность из 14 единиц будет вовлечена в деятельность Управления э-юстиция из аппарата министерства. Министерство юстиции в течение трех месяцев должно представить правительству на утверждение проекты нормативных актов, необходимых для реорганизации подведомственных административных органов.

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