После реорганизации в Минюсте произошли кардинальные изменения
В контексте реформы центрального публичного управления, предельная численность центрального аппарата Министерства юстиции увеличивается почти на 20 единиц.
В контексте реформы центрального публичного управления, предельная численность центрального аппарата Министерства юстиции увеличивается почти на 20 единиц.
После реорганизации, количество составит 160 единиц персонала, в том числе обслуживающий персонал, по сравнению с 141 единицей, как в настоящее время. Проект постановления об организации и функционировании Министерства юстиции предложен для консультаций с общественностью, передает IPN.
Согласно проекту постановления, увеличение единиц обусловлено усилением функций министерства, а так же реорганизацией некоторых административных органов, находящихся в подчинении. В целях реализации новых полномочий при внедрении государством механизма финансовой компенсации ущерба, причиненного преступлением, было дано распоряжение о комплектовании штата сотрудников одной единицей. Принятие Министерством юстиции функции по представлению интересов бюджета в судебных инстанциях, предусматривает четыре новых единиц персонала.
В результате реорганизации Центра правовой информации, штатная численность из 14 единиц будет вовлечена в деятельность Управления