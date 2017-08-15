Схему территориального планирования Прикамья утвердят в октябре

Михаил Берников отметил, что работа по устранению замечаний в изменении схемы практически завершена. Замечания поступили от Свердловской области, Башкортостана и Удмуртии и касались уточнения границ охранных территорий субъектов Пермского края. Однако, как отметил замминистра, схема территориального планирования не затрагивает вопросы границ, поэтому замечания соседних субъектов были урегулированы.

Сейчас министерство планирует согласовать вопрос пермской мэрии о внесении некоторых городских объектов в зону пятого квартала. Также ведомство совместно с министерством энергетики РФ рассматривает вопрос о выборе газоснабжающей организации, которая обеспечит теплом вторую очередь ЖК «Любимов» в Березниках, которая строится для переселения жителей города из зоны техногенной аварии.