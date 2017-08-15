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13:56 (мск), источник: NewsKo

Схему территориального планирования Прикамья утвердят в октябре

Сегодня, 15 августа, на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края замминистра строительства и архитектуры Прикамья Михаил Берников заявил, что схема территориального планирования края будет утверждена до 30 октября 2017 года. Ранее планировалось, что документ утвердят к 30 ноября 2017 года.

Михаил Берников отметил, что работа по устранению замечаний в изменении схемы практически завершена. Замечания поступили от Свердловской области, Башкортостана и Удмуртии и касались уточнения границ охранных территорий субъектов Пермского края. Однако, как отметил замминистра, схема территориального планирования не затрагивает вопросы границ, поэтому замечания соседних субъектов были урегулированы.

Сейчас министерство планирует согласовать вопрос пермской мэрии о внесении некоторых городских объектов в зону пятого квартала. Также ведомство совместно с министерством энергетики РФ рассматривает вопрос о выборе газоснабжающей организации, которая обеспечит теплом вторую очередь ЖК «Любимов» в Березниках, которая строится для переселения жителей города из зоны техногенной аварии.

«Схема территориального планирования — это технический документ, где мы показываем объекты регионального размещения, которые существуют или которые планируется построить. Дороги регионального значения не отмечаются в схеме, но по предложению могут быть занесены. В схеме демонстрируются изменения по предложению органов власти и в принципе любых физических или юридических лиц», — отметил Михаил Берников.

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