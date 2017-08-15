Аксенов рассказал, что думают о Крыме украинские туристы

Источник: РИА "Новости"

Аксенов рассказал, что в ходе объезда регионов республики во время рабочего отпуска ему удалось пообщаться с некоторыми туристами из Украины.

«Они говорят, что у них абсолютно ровное отношение к Крыму, полное понимание, что они приезжают и чувствуют радушие крымчан. Жители Украины сами говорят, что не чувствуют опасения и каких-либо рисков для себя при посещении Крыма, кроме дискомфортных условий, которые пытаются им создать их собственные спецслужбы и власти», — сказал Аксенов журналистам.