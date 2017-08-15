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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов рассказал, что думают о Крыме украинские туристы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские туристы чувствуют себя на полуострове в безопасности и отмечают радушие местного населения.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов рассказал, что в ходе объезда регионов республики во время рабочего отпуска ему удалось пообщаться с некоторыми туристами из Украины.

«Они говорят, что у них абсолютно ровное отношение к Крыму, полное понимание, что они приезжают и чувствуют радушие крымчан. Жители Украины сами говорят, что не чувствуют опасения и каких-либо рисков для себя при посещении Крыма, кроме дискомфортных условий, которые пытаются им создать их собственные спецслужбы и власти», — сказал Аксенов журналистам.

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В свою очередь глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов рассказал, что украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты. При этом, по его словам, попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились.

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