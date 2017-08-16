Исчезнувшие принцы Саудовской Аравии: где они и что с ними?

Источник: AFP 2017

Ранним утром 12 июня 2003 года автомобиль с саудовским принцем прибыл ко дворцу на окраине Женевы.

Принца зовут Султан бин Турки бин Абдул-Азиз, а дворец принадлежит его дяде, ныне покойному королю Фахду. Любимый сын короля, принц Абдул-Азиз бин Фахд, пригласил Султана на завтрак.

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Абдул-Азиз просит Султана вернуться в Саудовскую Аравию, где, как он обещает, конфликт, возникший из-за критики Султаном руководства страны, будет разрешен.

Султан отказывается, после чего Абдул-Азиз просит прощения за необходимость прерваться на телефонный звонок. Второй человек в комнате, саудовский министр по делам ислама шейх Салих Аль аш-Шейх тоже выходит, и несколько мгновений спустя в помещение врываются люди в масках. Они избивают Султана, заковывают его в наручники, после чего вонзают в его шею иглу.

В бессознательном состоянии Султана привозят в аэропорт Женевы, где уже дожидается транспортно-санитарный самолет в полной готовности к взлету.

Такова, по крайней мере, версия событий, изложенная самим Султаном в швейцарском суде много лет спустя.

Среди подчиненных Султана, дожидавшихся в женевском отеле его возвращения с завтрака во дворце, был его пресс-секретарь Эдди Феррейра.

«Мало-помалу, по мере того как проходил день, тишина становилась все более оглушающей, — вспоминает он. — Мы не могли связаться с охраной. Это было первым реальным сигналом тревоги. Мы пытались связаться с принцем; не было никакого ответа, никакого отклика вообще».

Затем, во второй половине дня, на пороге появились двое незваных гостей.

Посол Саудовской Аравии в Швейцарии пришел в сопровождении главного менеджера отеля и просто-напросто потребовал от всех освободить пентхаус и убираться прочь. Принц находится в Эр-Рияде, потребности в наших услугах больше нет, и мы можем быть свободны Эдди Феррейра Пресс-секретарь принца Султана

Что такого совершил принц Султан, что заставило его родных насильно накачать его лекарствами и похитить?

За год до этого он приехал в Европу на лечение и начал раздавать интервью, в которых критически отзывался о саудовском руководстве. Он с осуждением говорил о ситуации с правами человека на родине, жаловался на засилье коррупции в среде принцев и официальных лиц государства, а также говорил о необходимости провести череду реформ.

С 1932 года, с момента основания королем Абдул-Азизом, известным как Ибн-Сауд, государства Саудовская Аравия, страна остается абсолютной монархией. Никакое инакомыслие не допускается.

«Я знаю, что буду либо похищен, либо убит»

Принц Турки бин Бандар некогда был майором в саудовской полиции, отвечавшим за охрану самой королевской семьи. Однако в результате сильных внутрисемейных разногласий по вопросу престолонаследия он сам оказался в тюрьме, а после освобождения бежал в Париж, где в 2012 году начал размещать видеообращения в YouTube, призывая к реформам в Саудовской Аравии.

Саудиты отреагировали на это точно так же, как и в случае с принцем Султаном, попытавшись убедить Турки вернуться домой. Когда ему позвонил замминистра внутренних дел Ахмед аль-Салем, принц записал свой разговор с ним, а затем разместил запись в интернете.

«Все с нетерпением ждут твоего возращения, благослови тебя Аллах», — сказал замминистра.

«С нетерпением ждут моего возращения? — ответил Турки — А что насчет писем, которые мне присылали твои сотрудники? “Ты — сын шлюхи, мы притащим тебя обратно, как Султана бин Турки”».

Замминистра в ответ попытался успокоить принца: «Они не тронут тебя. Ведь я твой брат».

«Нет, они были от тебя, — сказал Турки. — Они были присланы министерством внутренних дел».

Турки продолжал публиковать видео в интернете вплоть до июля 2015 года. Затем, ближе к концу того же года, он исчез.

«Он обычно звонил мне каждые месяц-два, — говорит его друг, блогер и активист Ваел аль-Халаф. — Затем он пропал на четыре или пять месяцев. У меня возникли подозрения. После этого я узнал от высокопоставленного чиновника в королевстве, что Турки бин Бандар находится у них. Так что они схватили его, похитили».

В результате долгих попыток обнаружить какие-либо сведения о судьбе Турки я обнаружил статью в марокканской газете, в которой говорилось, что он был арестован, когда собирался возвращаться во Францию из поездки в Марокко.

Затем в ответ на просьбу саудовских властей он по решению марокканского суда был депортирован из страны.

Мы не знаем наверняка, что произошло с Турки бин Бандаром, но незадолго до своего исчезновения он передал своему другу Ваелу экземпляр написанной им книги с дарственной надписью, которая выглядит пророческой:

«Дорогой Ваел, этими заявлениями нельзя ни с кем делиться, если только меня не похитят или убьют. Я знаю, что буду либо похищен, либо убит. Я также знаю, что они попирают мои права, а также права саудовского народа».

«Единственная судьба — подземная тюрьма»

Примерно в то же время, когда исчез принц Турки, другой саудовский принц, Сауд бин Саиф аль-Наср — член королевского семьи сравнительно невысокого ранга, большой любитель европейских казино и дорогих отелей — разделил схожую участь.

В 2014 году Сауд начал писать твиты с критикой саудовской монархии.

Он призвал к судебному преследованию должностных лиц Саудовской Аравии, которые поддержали свержение президента Египта Мухаммеда Морси в 2013 году.

Затем, в сентябре 2015 года, Сауд пошел еще дальше.

После того как анонимный саудовский принц написал два письма, призывавших к перевороту с целью свержения короля Салмана, Сауд публично поддержал призывы — единственный из королевской семьи. Это было равнозначно государственной измене и, возможно, предопределило его судьбу.

Через несколько дней он написал в «Твиттере»: «Я призываю страну превратить содержание этих писем в народное давление [на руководство страны]». Затем его аккаунт в «Твиттере» затих.

Другой принц-диссидент — принц Халед бен Фархан, бежавший в Германию в 2013 году, — полагает, что Сауда обманом заставили полететь из Милана в Рим для обсуждения сделки с российско-итальянской компанией, планировавшей открыть филиалы в Персидском заливе.

«Частный самолет этой компании прилетел, взял принца Сауда на борт, но приземлился не в Риме, а в Эр-Рияде», — говорит Халед.

«Оказалось, что саудовская разведка подстроила всю операцию, — утверждает он. — Теперь судьба принца Сауда такая же, как у принца Турки, то есть тюрьма… Единственная судьба — подземная тюрьма».

Эр-Рияд вместо Каира

Принц Султан, находящийся в королевской иерархии повыше, перемещался между тюрьмой и домом. Но его здоровье ухудшалось, поэтому в 2010 году королевская семья разрешила ему уехать на лечение в Бостон, штат Массачусетс.

То, что он сделал из своего безопасного укрытия в США, должно быть, привело в ужас Саудовскую Аравию — он подал заявление о возбуждении уголовного дела в швейцарские суды, обвинив принца Абдул-Азиза ибн Фадха и шейха Салиха Аль аш-Шейха в его похищении в 2003 году.

Его американский адвокат Клайд Бергстрессер получил медицинскую справку из больницы короля Фейсала в Эр-Рияде, куда Султан был госпитализирован 13 июня 2003 года. В ней указывалось, что в рот ему помещали трубку, чтобы помочь ему дышать во время анестезии, и что одна сторона его диафрагмы была парализована — предположительно, в результате нападения.

Впервые высокопоставленный член саудовской королевской семьи подал заявление о возбуждении уголовного дела в западный суд против другого члена семьи.

Но Бергстрессер говорит, что швейцарские власти не заинтересовались этим делом.

«Ничего не было сделано для расследования произошедшего в аэропорту, — говорит он. — Кто были пилоты? Какими были планы полета, когда прибыли эти самолеты из Саудовской Аравии? Это похищение произошло на швейцарской земле, и, надо думать, было бы интересно выяснить, как это произошло».

В январе 2016 года Султан жил в дорогой гостинице в Париже, и однажды, как и Сауда бин Саифа аль-Насра, его заманили в самолет.

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Он планировал навестить в Каире своего отца, также известного критика саудовского правительства. Консульство Саудовской Аравии предложило ему и его окружению (около 18 человек, включая личного врача, медсестер и телохранителей из США и Европы) воспользоваться частным самолетом.

Несмотря на то, что случилось с ним в 2003 году, он согласился.

Два человека из его окружения объяснили, как разворачивались события. Оба предпочли оставаться анонимными.

«Мы вышли на взлетную полосу, перед нами был огромный самолет … На нем было написано «Саудовская Аравия», — рассказывает один из них.

«Это было несколько жутковато, потому что на борту было много членов экипажа. Все были мужчинами», — говорит другой.

Самолет взлетел, и мониторы в салоне показывали, что он направляется в Каир. Но через два с половиной часа полета мониторы отключились.

Принц Султан спал в своей комнате, но проснулся примерно за час до посадки. Он посмотрел в окно и, казалось, встревожился, говорят его бывшие сотрудники.

Когда до пассажиров дошло, что они собираются приземлиться в Саудовской Аравии, Султан начал стучать в дверь кабины пилотов и просить о помощи. Члены экипажа приказали команде принца оставаться на своих местах.

«Мы посмотрели в окно и увидели, как люди с винтовками окружают самолет», — говорит один из людей из его окружения.

Солдаты и экипаж вытащили Султана из самолета. Он кричал своей команде, чтобы они звонили в посольство США.

Принца и его врачей отвезли на виллу и приставили к ним вооруженную охрану. Остальные ждали в самолете. Затем их отвезли в гостиницу, продержали три дня без паспортов и телефонов, а потом разрешили вылететь в пункт назначения по своему выбору.

Прежде чем они улетели, чиновник из Саудовской Аравии, в котором подчиненные принца признали одного из «бортпроводников» в самолете, принес свои извинения.

«Он сказал нам, что мы оказались в неправильном месте в неправильное время и он сожалеет о причиненных нам неудобствах», — говорит один из них.

Другой добавляет: «Мне не неудобства причинили — меня похитили. Меня держали против моей воли в стране, в которую я не собирался».

Это была поразительная ситуация. Вместе с принцем Султаном около 18 иностранных граждан были похищены, доставлены в Саудовскую Аравию и захвачены саудовскими военными.

С тех пор о принце Султане ничего не известно.

Я попросил правительство Саудовской Аравии ответить на эти обвинения. Но власти отказались от комментариев.

«Цена свободы»

Между тем принц Халед, все еще находящийся в Германии, опасается, что его тоже насильно вернут в Эр-Рияд.

«В Европе было четыре члена королевской семьи. Мы критиковали семью и ее правление в Саудовской Аравии. Трое из нас были похищены. Только я остался», — говорит он.

Может ли он стать следующим?

«Я уверен в этом. Я уже давно уверен. Если бы они могли это сделать, они бы уже это сделали. Я очень осторожен, но такова цена моей свободы».

Реда Эль Мави

Всемирная служба Би-би-си