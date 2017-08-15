Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году

«Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу», — сказал Путин.