Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году

«Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу», — сказал Путин.
По его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.
Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание.
Васильев напомнил, что работа над прошлым законом о федеральном бюджете была непростой в начале, но задачу, поставленную президентом, депутаты выполнили.