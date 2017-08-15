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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году

НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг — РИА Новости. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Источник: РИА Новости

«Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу», — сказал Путин.

По его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.

Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание.
Владимир Путин

Васильев напомнил, что работа над прошлым законом о федеральном бюджете была непростой в начале, но задачу, поставленную президентом, депутаты выполнили.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
леонов александр
В бюджетной сфере это как всегда поднять чиновникам и депутатам. Как только говорят про врачей и учителей, их начинают оптимизировать. У оставшихся нагрузка...
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