Аксенов усомнился в адекватности киевских властей из-за попыток диверсий
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в адекватности киевских властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в адекватности киевских властей
«Психиатрам нужно садиться и смотреть на адекватность украинских властей», — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, граждане Украины также недовольны своими властями.
«Жители Украины сами хотят изменений, я это вижу и по социологическим опросам, которые на Украине проводят, и в том числе общаясь с теми людьми, кто приезжает (в Крым — ред.)»
Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, который подозревается в подготовке диверсий.