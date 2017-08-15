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14:46 (мск), источник: БЕЛТА

Жарко предлагает постепенно снижать набор на обучение в вузах

15 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В Беларуси предлагается постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях. Об этом заявил журналистам вице-премьер Василий Жарко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немного перевернутая», — отметил Василий Жарко.

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Он пояснил, что на сегодняшний день в стране выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование.

«Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный, — сказал вице-премьер. — Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения».

Василий Жарко также заявил о необходимости провести аттестацию и проверить на соответствие лицензируемым требованиям все вузы Беларуси.

«В стране 51 вуз. Из них 9 — частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны и много», — заметил вице-премьер.

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