Жарко предлагает постепенно снижать набор на обучение в вузах
15 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В Беларуси предлагается постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях. Об этом заявил журналистам
15 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В Беларуси предлагается постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях. Об этом заявил журналистам
«Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немного перевернутая», — отметил Василий Жарко.
Он пояснил, что на сегодняшний день в стране выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и
«Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный, — сказал
Василий Жарко также заявил о необходимости провести аттестацию и проверить на соответствие лицензируемым требованиям все вузы Беларуси.
«В стране 51 вуз. Из них 9 — частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны и много», — заметил