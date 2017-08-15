МИД: Говорить о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро, некорректно
Говорить о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро Сладкое — некорректно. Об этом заявил руководитель
Говорить о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро Сладкое — некорректно. Об этом заявил руководитель
«Во-первых, говорить о том, что Россия “подарила” озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было», — сообщил Ануар Жайнаков.
Информация о передаче озера Сладкое, находящегося в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, в пользу Казахстана появилось 15 августа на сайте посольства Казахстана в России.
«По словам главы администрации Купинского района Владимира Шубникова, часть озера и так была на территории Казахстана, поэтому можно было эту частичку подвинуть. Демаркация границы закончилась 10 апреля. После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.
По данным российских СМИ, озеро было популярно среди местных жителей, которых в настоящее время информируют об изменении границ. Отметим, что, по данным посольства РК в РФ, озеро считается безопасным и популярно в медицинских целях.
«В составе вод озера Сладкое — ионы натрия, хлор, кидрокарбонаты, бор и другие соли. Также там есть соединения салициловой кислоты. Вода очень мягкая и щелочная, по составу очень похожа на мыльный раствор. Рыбы и другой живности в водах озера не водится.
В то же время в ряде российских СМИ озеро называют «бесполезным».
«В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это