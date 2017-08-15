МИД: Говорить о том, что Россия «подарила» Казахстану озеро, некорректно

Источник: Tengrinews

«Во-первых, говорить о том, что Россия “подарила” озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было», — сообщил Ануар Жайнаков.

Информация о передаче озера Сладкое, находящегося в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, в пользу Казахстана появилось 15 августа на сайте посольства Казахстана в России.

«По словам главы администрации Купинского района Владимира Шубникова, часть озера и так была на территории Казахстана, поэтому можно было эту частичку подвинуть. Демаркация границы закончилась 10 апреля. После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.

По данным российских СМИ, озеро было популярно среди местных жителей, которых в настоящее время информируют об изменении границ. Отметим, что, по данным посольства РК в РФ, озеро считается безопасным и популярно в медицинских целях.

«В составе вод озера Сладкое — ионы натрия, хлор, кидрокарбонаты, бор и другие соли. Также там есть соединения салициловой кислоты. Вода очень мягкая и щелочная, по составу очень похожа на мыльный раствор. Рыбы и другой живности в водах озера не водится. Из-за своего состава озеро не замерзает зимой. Водами и грязями озера можно лечить кожные заболевания, болезни желудка и кишечника, пародонтоз, аллергию, заболевания опорно-двигательной системы, укреплять иммунитет, улучшить состояние волос», — говорится на сайте.

В то же время в ряде российских СМИ озеро называют «бесполезным».