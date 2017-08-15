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14:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Ушел в отставку скандальный мэр Сибая

По сообщению на официальном портале администрации города Сибая сегодня снял с себя полномочия градоначальника Халит Сулейманов.

«На очередном заседании Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан депутатами рассмотрено и удовлетворено заявление Сулейманова Халита Хамзовича о прекращении полномочий главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по собственному желанию», — сообщается на сайте.

Исполнение обязанностей главы на период до вступления в должность лица, назначенного по результатам конкурса, возложено на управляющего делами Администрации городского округа Айнура Идрисова.

Господин Сулейманов, пожалуй, может войти в историю республики как глава города, которые дольше всех находился под следствием. Напомним, Халит Сулейманов с 2008 по 2011 возглавлял администрацию Баймака, а с 2011 года работает главой администрации Сибая. В 2010 году на него было заведено уголовное дело, ему вменялось способствование банкротству МУП «Баймакский водоканал», а также превышение должностных полномочий (ч.5 ст 33 — ст. 196 и ч.2 ст. 286 УК РФ). Имущество предприятия, оцениваемое в 15 млн рублей, было без конкурса передано в частные руки.

Мы уже сами запутались в количестве вынесенных и отмененных в последующем обвинительных приговоров по этому делу в отношении бывшего мэра Сибая. Тем не менее, все эти скандалы не влияли на его положение, а однажды он нам сказал, что «работает, пока ему доверяет Рустэм Хамитов». Видимо, доверие было исчерпано.

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