Уволился замминистра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко
Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края, начальник управления строительства Александр Бондаренко уволился с занимаемой должности по собственному желанию.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края, начальник управления строительства Александр Бондаренко уволился с занимаемой должности по собственному желанию.
Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на
Как сообщили изданию в министерстве, ставка заместителя министра, которую покинул господин Бондаренко, будет пока оставаться вакантной. На сайте министерства господин Бондаренко все еще числится заместителем министра.