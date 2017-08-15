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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Уволился замминистра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко

Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края, начальник управления строительства Александр Бондаренко уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на пресс-службу министерства. Функционал господина Бондаренко перешел к другому заместителю министра — Фаине Минх.

Как сообщили изданию в министерстве, ставка заместителя министра, которую покинул господин Бондаренко, будет пока оставаться вакантной. На сайте министерства господин Бондаренко все еще числится заместителем министра.

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