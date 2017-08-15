Назарбаев встретился с ректором КазНАУ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Как сообщается, в ходе встречи с ректором Казахского национального аграрного университета Президенту была представлена информация о деятельности и перспективах развития вуза.
«На сегодняшний день мы являемся членами одиннадцати международных консорциумов. С 2015 года мы участвуем в рейтинге лучших университетов мира по версии QS ЕЕСА (“Развивающаяся Европа и Центральная Азия”), заняв в первый год в рамках данной оценки 67 место среди 150 вузов. В настоящее время в работе университета находятся порядка 50 научных проектов», — сказал Тлектес Есполов.
Ректор вуза проинформировал Главу государства об Агротехнологическом хабе университета, деятельность которого будет способствовать инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса.
«Агрохаб предназначен для поиска, привлечения и трансферта новых технологий, знаний, стартап проектов, а также для реализации механизмов
Президент Казахстана подчеркнул целесообразность создания научного центра в области сельского хозяйства в масштабах всей страны.
«Необходимо повысить эффективность внедрения результатов научных исследований и подготовки специалистов. Кроме того, следует увеличить объем производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции АПК», — сказал Нурсултан Назарбаев.