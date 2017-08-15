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14:58 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев встретился с ректором КазНАУ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, в ходе встречи с ректором Казахского национального аграрного университета Президенту была представлена информация о деятельности и перспективах развития вуза.

«На сегодняшний день мы являемся членами одиннадцати международных консорциумов. С 2015 года мы участвуем в рейтинге лучших университетов мира по версии QS ЕЕСА (“Развивающаяся Европа и Центральная Азия”), заняв в первый год в рамках данной оценки 67 место среди 150 вузов. В настоящее время в работе университета находятся порядка 50 научных проектов», — сказал Тлектес Есполов.

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Ректор вуза проинформировал Главу государства об Агротехнологическом хабе университета, деятельность которого будет способствовать инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса.

«Агрохаб предназначен для поиска, привлечения и трансферта новых технологий, знаний, стартап проектов, а также для реализации механизмов государственно-частного партнерства, самофинансирования и автономии ВУЗа», — сообщил он.

Президент Казахстана подчеркнул целесообразность создания научного центра в области сельского хозяйства в масштабах всей страны.

«Необходимо повысить эффективность внедрения результатов научных исследований и подготовки специалистов. Кроме того, следует увеличить объем производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции АПК», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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