Челябинская область утвердила 11 проектов стратегического развития региона

Обсуждение одиннадцати направлений развития состоялось на заседании регионального стратегического комитета.

«Все проекты значимые — президентского уровня, и направлены на достижение главной цели — повышение качества жизни жителей региона. К их реализации мы должны подойти максимально», — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

В числе приоритетных направлений обозначены здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода и экология.

Каждое из них будет реализовано с помощью проектного управления.

В частности, утвержден паспорт проекта «Безопасные и качественные дороги» Челябинской агломерации, на финансирование которого в 2017 г. предусмотрено 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Также сформированы задачи проекта по размещению новых полигонов твердых коммунальных отходов.

Планируется к 2019 г. закрыть старые свалки в Челябинске и Магнитогорске и рекультивировать 85,3 га земли. Это улучшит экологические условия проживания более 1,6 млн. человек. Бюджет проекта составляет около 1,8 млрд рублей.