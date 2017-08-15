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14:56 (мск), источник: Интерфакс

Челябинская область утвердила 11 проектов стратегического развития региона

Челябинск. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская область утвердила региональные дорожные карты приоритетных проектов по стратегическим направлениям развития страны, сообщает пресс-служба губернатора области во вторник.

Обсуждение одиннадцати направлений развития состоялось на заседании регионального стратегического комитета.

«Все проекты значимые — президентского уровня, и направлены на достижение главной цели — повышение качества жизни жителей региона. К их реализации мы должны подойти максимально», — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

В числе приоритетных направлений обозначены здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода и экология.

Каждое из них будет реализовано с помощью проектного управления.

В частности, утвержден паспорт проекта «Безопасные и качественные дороги» Челябинской агломерации, на финансирование которого в 2017 г. предусмотрено 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Также сформированы задачи проекта по размещению новых полигонов твердых коммунальных отходов.

Планируется к 2019 г. закрыть старые свалки в Челябинске и Магнитогорске и рекультивировать 85,3 га земли. Это улучшит экологические условия проживания более 1,6 млн. человек. Бюджет проекта составляет около 1,8 млрд рублей.

Эти направления будут отражены в Стратегии Челябинской области до 2035 г.

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