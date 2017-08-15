В Госдуме заявили, что Киев в вопросе Крыма перешел черту

Источник: РИА "Новости"

Центр общественных связей ФСБ России сообщил во вторник о задержании агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«Украинские силовики окончательно и сознательно перешли черту между разведывательной деятельностью и откровенной подлостью. Отказавшись от шпионажа, они делают ставку на то, что Женевская конвенция называет “бесчеловечными способами ведения боевых действий”, потому что подрыв скалы, которая может завалить камнями сразу несколько машин с мирными жителями, никак иначе трактовать нельзя», — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, «возможно, прошлогодние провалы диверсионных групп украинских силовиков ничему не научили».