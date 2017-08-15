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18:08 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме заявили, что Киев в вопросе Крыма перешел черту

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти в вопросе с Крымом окончательно перешли черту между разведывательной деятельностью и подлостью, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Центр общественных связей ФСБ России сообщил во вторник о задержании агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«Украинские силовики окончательно и сознательно перешли черту между разведывательной деятельностью и откровенной подлостью. Отказавшись от шпионажа, они делают ставку на то, что Женевская конвенция называет “бесчеловечными способами ведения боевых действий”, потому что подрыв скалы, которая может завалить камнями сразу несколько машин с мирными жителями, никак иначе трактовать нельзя», — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, «возможно, прошлогодние провалы диверсионных групп украинских силовиков ничему не научили».

«А, может, и диверсантов на Украине расплодилось — девать некуда. Но, без сомнения, вывод однозначный — диверсионные акции, сознательно направленные против мирного населения, предусматривающие жертвы, запугивания и бесчеловечные способы уничтожения ни в чем не повинных граждан, украинские спецслужбы возвели на пьедестал почета», — сказал депутат.

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