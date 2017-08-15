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15:17 (мск), источник: Volga News

В самарском департаменте градостроительства прошли обыски

Во вторник, 15 августа, в департаменте градостроительства Самары прошли обыски. На месте работали сотрудники УФСБ России по Самарской области и регионального Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил источник в правоохранительных органах, проводилось изъятие документации в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова.

Напомним, чиновник был задержан 2 июня при получении 2,5 млн руб. (1,4 млн из которых, правда, были муляжом) от бывшего руководителя ГУП СО «Стройконтроль» Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги «дальше» (предположительно, сотруднику УФСБ России по Самарской области Максиму Докучаеву) и тем самым решить вопрос о привлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за стройконтроль над объектами регионального значения. Все известные фигуранты этой истории задержаны.

Сергей Рубаков и экс-фээсбэшник Максим Докучаев отправлены под домашний арест.

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