В самарском департаменте градостроительства прошли обыски

Напомним, чиновник был задержан 2 июня при получении 2,5 млн руб. (1,4 млн из которых, правда, были муляжом) от бывшего руководителя ГУП СО «Стройконтроль» Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги «дальше» (предположительно, сотруднику УФСБ России по Самарской области Максиму Докучаеву) и тем самым решить вопрос о привлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за стройконтроль над объектами регионального значения. Все известные фигуранты этой истории задержаны.