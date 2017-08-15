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15:30 (мск), источник: Газета.Ру

Первая леди Зимбабве предстанет перед судом за избиение модели удлинителем

Первая леди Зибабве Грейс Мугабе предстанет перед судом за избиение женщины, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление главы полиции ЮАР.

Источник: AP 2017
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Отмечается, что Грейс Мугабе напала на 20-летнюю модель в отеле в престижном районе Сандтон в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге. По данным агентства Enca, первая леди избила девушку удлинителем провода, а у пострадавшей зафиксированы травма головы и ушибы по всему телу.

Женщина предстанет перед судом во вторник, 15 августа, во второй половине дня.

По данным СМИ Зимбабве, Мугабе находилась в Южной Африке для лечения травмы лодыжки, которую получила во время дорожно-транспортного происшествия в прошлом месяце. Поскольку это был частный визит, она не может воспользоваться дипломатическим иммунитетом.

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