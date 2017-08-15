Первая леди Зимбабве предстанет перед судом за избиение модели удлинителем

Источник: AP 2017

Читайте также Зачем президенты ездят лечиться за границу и что в этом такого?

Отмечается, что Грейс Мугабе напала на 20-летнюю модель в отеле в престижном районе Сандтон в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге. По данным агентства Enca, первая леди избила девушку удлинителем провода, а у пострадавшей зафиксированы травма головы и ушибы по всему телу.

Женщина предстанет перед судом во вторник, 15 августа, во второй половине дня.