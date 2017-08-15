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15:26 (мск), источник: СуперОмск

За подписные листы Конобрицкого возьмется полиция

В Ленинском райсуде 15 августа завершилось первое судебное заседание по иску кандидата Андрея Ткачука об отказе в регистрации самовыдвиженцу Юрию Конобрицкому.

Судья Наталья Усольцева решила направить подписные листы Конобрицкого на почерковедческую экспертизу.

«Поскольку для определения достоверности подписных листов, необходимы дополнительные знания, суд определил поручить специалистам экспертно-криминалистического отдела провести экспертизу листов и ответить, одним или разным лицом внесены данные в подписные листы, указанные представителем истца. Заключение специалистам подготовить не позднее 9 часов утра 17 августа», — заявила Наталья Усольцева в определении суда.

Следующее заседание назначено на 14:00 17 августа.

В качестве эксперта в суд был приглашен полковник полиции Александр Цветков.

У стороны истца сомнения вызвали графы «подпись» и «дата» в подписных листах, которые предоставил в Ленинскую избирательную комиссию Юрий Конобрицкий. По словам члена Ленинского избиркома с правом совещательного голоса Владимира Анашкина, есть подозрения, что эти записи в подписных листах сделаны одним и тем же человеком.

«Объем информации большой. Исследоваться будет каждая запись. В ходе судебного заседания это исследование сделать невозможно, потому что будет анализироваться другая информация», — заявил эксперт Александр Цветков.

Сторона истца настояла, чтобы на экспертизу были направлены 245 подписей Конобрицкого. Представитель Ленинского избиркома Юрий Тишкин заявил, что если суд сочтет необходимым назначить почерковедческое исследование, то за основу можно взять те листы, которые в своем заявлении отразил истец.

Конобрицкий ожидаемо высказал протест, чтобы его подписные листы проходили процедуру проверки, полностью полагаясь на решение комиссии.

«В целях отсутствия специальных познаний у суда считаю целесообразным провести экспертизу подписных листов Конобрицкого», — высказала позицию прокурор.

Напомним, что помимо претензий к подписным листам Конобрицкого представители истца обнародовали сенсационные детали. В частности, было представлено заявление кандидата Конобрицкого о согласии баллотироваться, где указана принадлежность к общественному объединению. Эти сведения обязательно должны быть указаны в подписных листах, чего Конобрицкий почему-то не сделал, что тоже может служить серьезным основанием для снятия.

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