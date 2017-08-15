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15:46 (мск), источник: "Российская газета"

Путин лично проверит реконструкцию калининградского аэропорта

Президент России Владимир Путин 16 августа работает в Калининграде.

Глава государства проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов округа.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки президент проведет отдельную встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Антоном Алихановым.

Также Путин осмотрит в аэропорту Храброво новый терминал, в том числе ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.

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