Путин лично проверит реконструкцию калининградского аэропорта

Глава государства проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов округа.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки президент проведет отдельную встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Антоном Алихановым.