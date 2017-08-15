Путин лично проверит реконструкцию калининградского аэропорта
Президент России Владимир Путин 16 августа работает в Калининграде.
Президент России Владимир Путин 16 августа работает в Калининграде.
Глава государства проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры
Помимо этого, в ходе рабочей поездки президент проведет отдельную встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Антоном Алихановым.
Также Путин осмотрит в аэропорту Храброво новый терминал, в том числе ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.