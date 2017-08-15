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15:37 (мск), источник: ТАСС

Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции, так же как и не будет способствовать регистрации Алексея Навального на выборах президента даже при условии массовых уличных акций.

Источник: AP 2017

Об этом она сообщила в интервью РБК, опубликованном во вторник.

Ранее Памфилова уже говорила, что Навальный не может быть зарегистрирован на выборах президента из-за судимости. Он был осужден по делу «Кировлеса» по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ на пять лет лишения свободы.

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По словам главы ЦИК, Навальному может помочь только чудо: например, если он подаст кассационную жалобу, суд отменит действующий приговор, судимость будет снята, или в случае поправок в закон, разрешающих баллотироваться с судимостями. При этом, заметила Памфилова, «вероятность подобных гипотетических чудес ничтожно мала».

«Когда я слышу рассуждения некоторых наших политических или околополитических деятелей, считающих себя приверженцами демократических процедур, о том, что, мол, “там” еще ничего не решено, и если вывести побольше народу на улицу, то под давлением масс его зарегистрируют, я диву даюсь: как и кто это будет делать?! Уж точно не я», — сказала Памфилова.

Кроме того, по мнению главы ЦИК, нет никакой президентской кампании Навального, есть «целенаправленные политические действия, раскручиваемые на сомнительном посыле о том, что это президентская кампания». При этом, добавила она, людям внушают, что если будут массовые акции в поддержку Навального, ЦИК можно будет «продавить», заставить зарегистрировать его кандидатом,

«Если обходимся без чудес и законы остаются прежними, то кто меня заставит его зарегистрировать? Никто! Никто, даже если давить будут со всех сторон, — подчеркнула Памфилова. — Не я этот закон принимала, но коль он действует, нарушать его не намерена, и уходить под чьим- либо давлением тоже не намерена».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сергей Николаев
Это внушает оптимизм в свете заявлений Навального, что если он станет президентом, то посадит Кадырова. Не нужно много ума, что для России это обернётся...
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