Заподозренный в воровстве на астраханском базаре атырауский аким покидает пост
Сельский аким из Атырауской области, который был замечен в нашумевшем видео с кражей в Астрахани, проиграл выборы на занимаемый пост. Об этом сообщает издание «Ак Жайык».
Сельский аким из Атырауской области, который был замечен в нашумевшем видео с кражей в Астрахани, проиграл выборы на занимаемый пост. Об этом сообщает издание «Ак Жайык».
«14 августа прошли выборы акимов в некоторых сельских округах Атырауской области, в том числе и Сафоновском Курмангазинского района. Здесь среди кандидатов изначально был и действующий аким Есенбек Сатылганов», — сообщает издание.
Как пояснил руководитель аппарата Курмангазиского районного акимата Нурлыбек Калиев, на пост акима Сафоновского сельского округа претендовали три кандидата: Роза Хамзаева, Асылбек Анесов и Есенбек Сатылганов.
В голосовании участвовали 13 депутатов районного маслихата. Большинство голосов набрала Роза Хамзаева, она и стала сельским акимом.
Как стало известно, Сатылганов не получил ни одного голоса. Кроме того, Калиев ответил на вопрос, будет ли астраханский инцидент с участием сельского акима рассматриваться на дисциплинарном совете.
«Когда это произошло, Сатылганов был в трудовом отпуске. Он должен был выйти на работу 10 августа, за несколько дней до выборов, но так и не вышел — находится на больничном. Дисциплинарный совет может рассматривать дело только в том случае, если человек находится на работе. Тогда с него берется объяснительная и начинается дальнейшее разбирательство. (…) Действия этого гражданина не соответствуют моральным и этическим нормам поведения государственного служащего. Тем более если речь идет о воровстве», — сказал Калиев.
До того как стать акимом округа, Есенбек Сатылганов работал учителем, затем завучем в средней школе, был председателем первичной партийной организации «Нур Отан» в селе Сафоновка. Ранее в Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области якобы признает вину в краже. В описании видео указывается, что дело происходит в Астрахани.
«Это
В посольстве Казахстана в России сообщили, что в правоохранительные органы по этому инциденту никто не обращался.