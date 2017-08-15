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17:04 (мск), источник: Tengrinews

Заподозренный в воровстве на астраханском базаре атырауский аким покидает пост

Сельский аким из Атырауской области, который был замечен в нашумевшем видео с кражей в Астрахани, проиграл выборы на занимаемый пост. Об этом сообщает издание «Ак Жайык».

Источник: Tengrinews

«14 августа прошли выборы акимов в некоторых сельских округах Атырауской области, в том числе и Сафоновском Курмангазинского района. Здесь среди кандидатов изначально был и действующий аким Есенбек Сатылганов», — сообщает издание.

Как пояснил руководитель аппарата Курмангазиского районного акимата Нурлыбек Калиев, на пост акима Сафоновского сельского округа претендовали три кандидата: Роза Хамзаева, Асылбек Анесов и Есенбек Сатылганов.

В голосовании участвовали 13 депутатов районного маслихата. Большинство голосов набрала Роза Хамзаева, она и стала сельским акимом.

Как стало известно, Сатылганов не получил ни одного голоса. Кроме того, Калиев ответил на вопрос, будет ли астраханский инцидент с участием сельского акима рассматриваться на дисциплинарном совете.

«Когда это произошло, Сатылганов был в трудовом отпуске. Он должен был выйти на работу 10 августа, за несколько дней до выборов, но так и не вышел — находится на больничном. Дисциплинарный совет может рассматривать дело только в том случае, если человек находится на работе. Тогда с него берется объяснительная и начинается дальнейшее разбирательство. (…) Действия этого гражданина не соответствуют моральным и этическим нормам поведения государственного служащего. Тем более если речь идет о воровстве», — сказал Калиев.

До того как стать акимом округа, Есенбек Сатылганов работал учителем, затем завучем в средней школе, был председателем первичной партийной организации «Нур Отан» в селе Сафоновка. Ранее в Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области якобы признает вину в краже. В описании видео указывается, что дело происходит в Астрахани.

«Это какое-то стечение обстоятельств. Мы ездили вместе с братом и другими родственниками в Астрахань. Я когда ходил по своим делам, я увидел, как вокруг брата собрались люди. Идет какой-то крик, шум-гам. Я подошел, начал выяснять обстоятельства, выяснилось, что это какое-то недоразумение. И получилось, что меня сняли на камеру. Никакой кражи не было. Если бы была, то это было бы зафиксировано в правоохранительных органах. Там было недопонимание. Сперва сказали, что что-то своровали, потом извинились, — сказал в интервью Tengrinews.kz аким Сафоновского сельского округа.

В посольстве Казахстана в России сообщили, что в правоохранительные органы по этому инциденту никто не обращался.

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