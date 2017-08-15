Дубровский: Челябинская область готова к выборам 10 сентября 2017 года

О готовности региона губернатор отчитался в ходе видеоконференции, которая прошла под председательством Игоря Холманских.

Полпред определил ряд приоритетных задач при проведении выборов. Это обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности избирательных участков, работы государственных автоматизированных систем голосования, а также исполнения нового федерального закона № 104, который впервые отменяет открепительные удостоверения и дает возможность избирателям голосовать по месту нахождения. Актуальными задачами остается работа по повышению явки, а также противодействие попыткам подорвать легитимность выборов, подчеркнул Игорь Холманских в своем выступлении.

В Челябинской области 10 сентября 2017 года пройдут выборы главы Полоцкого сельского поселения Кизильского муниципального района. Также планируется избрать 139 депутатов местных представительных органов (61 мандат будет распределён на основных выборах депутатов Советов депутатов в 5 муниципалитетах и 78 мандатов — на дополнительных выборах депутатов в 55 муниципальных образованиях).

«В Челябинской области выдвинуто 596 кандидатов. После проведенной избиркомом проверки представленных кандидатами сведений в избирательной кампании смогут принять 515 кандидатов, — отметил Борис Дубровский. — Среди них 328 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и 209 кандидатов-самовыдвиженцев».

В регионе реализуется комплекс мер по обеспечению общественно-политической стабильности, прозрачности и легитимности в ходе выборов, заверил Борис Дубровский. -

Избирательными комиссиями Челябинской области внедряется новая технология QR — кодирования, которая позволит увеличить скорость заполнения итоговых протоколов на избирательных участках, свести к минимуму ошибки при заполнении бюллетеней и ускорить передачу данных из территориальных избиркомов в автоматизированную систему ГАС «Выборы».