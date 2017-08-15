В Омск на совещание по АЧС прилетит советник главы Россельхознадзора
Никита Лебедев и сотрудники омского управления обсудят распространение чумы свиней на территории региона.
Никита Лебедев и сотрудники омского управления обсудят распространение чумы свиней на территории региона.
Советник главы федерального Россельхознадзора Никита Лебедев прилетит в Омск, чтобы провести совещание по АЧС в связи с осложнением эпизоотической обстановки, сообщает
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Напомним, на данный момент в первую угрожаемую зону АЧС попали девять районов Омской области: Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский и Тюкалинский, а также Октябрьский и Советский округа Омска. Всего отчуждено 9,8 тыс. голов свиней общим весом 635,6 тонны.