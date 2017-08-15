В Омск на совещание по АЧС прилетит советник главы Россельхознадзора

Источник: РИА "Новости"

Советник главы федерального Россельхознадзора Никита Лебедев прилетит в Омск, чтобы провести совещание по АЧС в связи с осложнением эпизоотической обстановки, сообщает пресс-служба ведомства.

1 6—17 августа в Омске пройдёт совещание, на котором с сотрудниками омского Россельхознадзора и управления ветеринарии он обсудит мероприятия по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории региона.