Генштаб Украины заявил, что задержанного в Крыму Лимешко уволили в мае

Источник: РИА "Новости"

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередачи «Судак-Новый Свет» для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

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«Это был, по предварительным данным, гражданин Украины, который с ноября 2016 по май 2017 проходил службу в одном из подразделений сухопутных войск вооруженных сил Украины. В мае этого года он был уволен по статье 26 закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” из-за служебного несоответствия данного бывшего военнослужащего», — приводит УНИАН слова Венсковича.

Он отметил, что в настоящее время этот человек «не имеет никакого отношения к вооруженным силам Украины».