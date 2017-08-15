Председателю облдумы в Калининграде пожаловались жертвы мошеннической схемы газификации
В Калининграде председатель областной думы Марина Оргеева 14 августа провела прием граждан.
В Калининграде председатель областной думы Марина Оргеева 14 августа провела прием граждан.
Многодетная мама из Полесска пожаловалась на то, что муниципальные власти не предоставляют семье земельный участок для строительства дома. Марина Оргеева тотчас же связалась с главой администрации Полесского городского округа Николаем Мухиным, который заверил, что участки для многодетных семей сформированы. На приеме у главы предстоит решить эту проблему.
«Земельный вопрос» привел на прием к Марине Оргеевой и жительницу Краснознаменского городского округа. Женщина больше полугода не может оформить несколько соток земли, чтобы развивать фермерство на селе. Муниципальным властям предстоит решить эту проблему, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в
Жертвами мошеннической схемы оказались жительницы Калининграда, отдавшие три года назад по сто семьдесят тысяч рублей за проведение газа к своим садовым участкам, но до сих пор так и не получившие его. Интересно, что работы по газификации, по информации заявителей, должен был осуществлять депутат местного совета одного из муниципальных образований. Письма в адрес компетентных органов от имени Марины Оргеевой должны помочь разобраться в этой ситуации.
Были также жалобы на работу ЖКХ и начисления средств в платежных документах за непредоставленные услуги.
— Будем помогать всем обратившимся, — подвела итог приема Марина Оргеева.
В ходе приема обратившимся оказана юридическая помощь и проведены необходимые консультации. По всем вопросам будут подготовлены соответствующие письма в профильные министерства, ведомства и учреждения.