Председателю облдумы в Калининграде пожаловались жертвы мошеннической схемы газификации

Многодетная мама из Полесска пожаловалась на то, что муниципальные власти не предоставляют семье земельный участок для строительства дома. Марина Оргеева тотчас же связалась с главой администрации Полесского городского округа Николаем Мухиным, который заверил, что участки для многодетных семей сформированы. На приеме у главы предстоит решить эту проблему.

«Земельный вопрос» привел на прием к Марине Оргеевой и жительницу Краснознаменского городского округа. Женщина больше полугода не может оформить несколько соток земли, чтобы развивать фермерство на селе. Муниципальным властям предстоит решить эту проблему, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе облдумы.

Жертвами мошеннической схемы оказались жительницы Калининграда, отдавшие три года назад по сто семьдесят тысяч рублей за проведение газа к своим садовым участкам, но до сих пор так и не получившие его. Интересно, что работы по газификации, по информации заявителей, должен был осуществлять депутат местного совета одного из муниципальных образований. Письма в адрес компетентных органов от имени Марины Оргеевой должны помочь разобраться в этой ситуации.

Были также жалобы на работу ЖКХ и начисления средств в платежных документах за непредоставленные услуги.

— Будем помогать всем обратившимся, — подвела итог приема Марина Оргеева.