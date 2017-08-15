Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Мама остроумно ответила на просьбу «прикрыться» при кормлении ребенка в музее
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Им все можно": Лавров о вмешательстве США в чужие дела
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ракета США не смогла подбить танк РФ в Сирии – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
17:39 (мск), источник: Янтарный край

Председателю облдумы в Калининграде пожаловались жертвы мошеннической схемы газификации

В Калининграде председатель областной думы Марина Оргеева 14 августа провела прием граждан.

Многодетная мама из Полесска пожаловалась на то, что муниципальные власти не предоставляют семье земельный участок для строительства дома. Марина Оргеева тотчас же связалась с главой администрации Полесского городского округа Николаем Мухиным, который заверил, что участки для многодетных семей сформированы. На приеме у главы предстоит решить эту проблему.

«Земельный вопрос» привел на прием к Марине Оргеевой и жительницу Краснознаменского городского округа. Женщина больше полугода не может оформить несколько соток земли, чтобы развивать фермерство на селе. Муниципальным властям предстоит решить эту проблему, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе облдумы.

Жертвами мошеннической схемы оказались жительницы Калининграда, отдавшие три года назад по сто семьдесят тысяч рублей за проведение газа к своим садовым участкам, но до сих пор так и не получившие его. Интересно, что работы по газификации, по информации заявителей, должен был осуществлять депутат местного совета одного из муниципальных образований. Письма в адрес компетентных органов от имени Марины Оргеевой должны помочь разобраться в этой ситуации.

Были также жалобы на работу ЖКХ и начисления средств в платежных документах за непредоставленные услуги.

— Будем помогать всем обратившимся, — подвела итог приема Марина Оргеева.

В ходе приема обратившимся оказана юридическая помощь и проведены необходимые консультации. По всем вопросам будут подготовлены соответствующие письма в профильные министерства, ведомства и учреждения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Калининграде судят королеву азарта
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Бывший спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь