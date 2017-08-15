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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый националист по кличке Злой расист пожаловался на несправедливость соцсетей

Студент из Невады Питер Цветанович (Peter Cvjetanovic) в интервью местному телеканалу KTVN признался, что расстроен тем, что его фотография из Шарлотсвилля с факелом попала в сеть и стала символом происходящих в городе беспорядков. «Она появилась на первой странице The Guardian, и мое сердце сжалось», — рассказал Цветанович.

Источник: Reuters

Он утверждает, что пресса и социальные сети несправедливо навесили на него ярлык «злобного расиста». Цветанович уверяет, что он не расист, а националист, который принял участие в марше «Правые, объединяйтесь», чтобы выразить свою позицию по сносу памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. По его словам, Ли «не был идеальным человеком», но был среди людей, которые «сражались, защищали и строили свою родину».

«Я надеюсь, люди признают, что участие в альтернативном марше не делает меня злым нацистом, и что быть про-белым сейчас опасно, и то, что я про-белый не означает, что я против любого другого», — заявил националист.

Редактор Vanity Fair Курт Эйхенвальд (Kurt Eichenwald) попросил пользователей перестать распространять фото с Цветановичем.

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«Питер Цветанович, белый националист, расстроен, что эта его фотография попала в интернет. Поэтому будьте добры: не ретвитьте эту запись в тысячный раз», — написал Эйхенвальд в Twitter, однако это только подогрело интерес к личности молодого человека и побудило пользователей распространять другие снимки с ним.

Факельное шествие в Шарлотсвилле провели 12 августа. В нем участвовали представители ультраправых организаций, съехавшихся в город, чтобы выступить против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли, участнику гражданской войны между Севером и Югом США. В городе вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали 15 человек. Позднее в городе прошла акция против ультраправых, в ходе которой автомобиль на большой скорости въехал в толпу. Один человек погиб, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека.

Шарлоттсвилль в осаде: столкновения на почве расизма всколыхнули всю Америку
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14 августа© Ньюстюб
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