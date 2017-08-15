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18:06 (мск), источник: ТАСС

Депутат: украинцы по-прежнему отдыхают в Крыму, несмотря на антирекламу в СМИ

Председатель комитета по курортам и туризму Госсовета региона отмечает, что число граждан Украины, посетивших летом Крым, составляет более 5% от всех отдыхающих.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Граждане Украины по-прежнему выбирают для себя отдых на Крымском полуострове, несмотря на антирекламу курортов Крыма в украинских СМИ. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель комитета по курортам и туризму Госсовета региона Алексей Черняк.

«Сколько бы украинское правительство ни тратило денег на антипропаганду отдыха в Крыму, как бы ни угрожали и какие бы пробки на границе ни создавали, как ехали, так и едут к нам украинцы. <…> Отдых им здесь нравится», — отметил он. По словам Черняка, в общем турпотоке (по состоянию на 3 августа Крым посетило более 3 млн человек — прим. ТАСС) более 5% — граждане Украины.

Он считает, что пробки в украинских пунктах пропуска на границе с Крымом в июле этого года были созданы искусственно.

«Я считаю, что украинской стороной на границе с Крымом были искусственно созданы пробки, в которых по шесть и более часов находились люди в автомобилях и не могли пересечь границу. При этом никаких объяснений со стороны украинской погранслужбы не было»
Черняк

С началом высокого курортного сезона 2017 года на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. По данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало 10 часов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее называл эти очереди на границе «туристической блокадой» полуострова со стороны властей Украины. Однако 19 июля погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей с Украины в российский Крым.

Радушие и низкие цены

Украинцы, которые приезжают на отдых в Крым встречают со стороны местных жителей только радушное отношение, сказал журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов. «Туристы из Украины говорят, а это данные соцопросов, что у них абсолютное ровное отношение к Крыму. Они отмечают, что чувствуют радушие крымчан и не чувствуют опасений и никаких рисков для себя при посещении Крыма», — подчеркнул Аксенов.

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По словам члена общественного совета Министерства курортов и туризма Крыма Людмилы Бабий, украинские туристы отмечают и низкие цены на полуострове, в частности на продукты питания. «Я много езжу по Крыму и вижу большое количество автомобилей с номерами из разных регионов Украины, общаюсь с туристами на пляжах. Они говорят, что будут ездить на отдых в Крым. Отмечают также, что цены, в частности на продукты, у нас дешевле, чем на Украине», — сказала она ТАСС.

По оценкам властей Крыма, число жителей Украины в общем турпотоке (а это около 5,6 млн человек в год) составляет более 700 тыс. человек.

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