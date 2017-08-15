Депутат: украинцы по-прежнему отдыхают в Крыму, несмотря на антирекламу в СМИ
Председатель комитета по курортам и туризму Госсовета региона отмечает, что число граждан Украины, посетивших летом Крым, составляет более 5% от всех отдыхающих.
Председатель комитета по курортам и туризму Госсовета региона отмечает, что число граждан Украины, посетивших летом Крым, составляет более 5% от всех отдыхающих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Граждане Украины
«Сколько бы украинское правительство ни тратило денег на антипропаганду отдыха в Крыму, как бы ни угрожали и какие бы пробки на границе ни создавали, как ехали, так и едут к нам украинцы. <…> Отдых им здесь нравится», — отметил он. По словам Черняка, в общем турпотоке (по состоянию на 3 августа Крым посетило более 3 млн человек — прим. ТАСС) более 5% — граждане Украины.
Он считает, что пробки в украинских пунктах пропуска на границе с Крымом в июле этого года были созданы искусственно.
«Я считаю, что украинской стороной на границе с Крымом были искусственно созданы пробки, в которых по шесть и более часов находились люди в автомобилях и не могли пересечь границу. При этом никаких объяснений со стороны украинской погранслужбы не было»
С началом высокого курортного сезона 2017 года на
Радушие и низкие цены
Украинцы, которые приезжают на отдых в Крым встречают со стороны местных жителей только радушное отношение, сказал журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов. «Туристы из Украины говорят, а это данные соцопросов, что у них абсолютное ровное отношение к Крыму. Они отмечают, что чувствуют радушие крымчан и не чувствуют опасений и никаких рисков для себя при посещении Крыма», — подчеркнул Аксенов.
По словам члена общественного совета Министерства курортов и туризма Крыма Людмилы Бабий, украинские туристы отмечают и низкие цены на полуострове, в частности на продукты питания. «Я много езжу по Крыму и вижу большое количество автомобилей с номерами из разных регионов Украины, общаюсь с туристами на пляжах. Они говорят, что будут ездить на отдых в Крым. Отмечают также, что цены, в частности на продукты, у нас дешевле, чем на Украине», — сказала она ТАСС.
По оценкам властей Крыма, число жителей Украины в общем турпотоке (а это около 5,6 млн человек в год) составляет более 700 тыс. человек.