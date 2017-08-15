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17:36 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Проблема дольщиков тольяттинского ЖСК “Жасмин” будет решена в их пользу»

Во вторник, 15 августа, губернатор Николай Меркушкин встретился с инициативной группой дольщиков тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-дом». В совещании принял участие председатель Тольяттинской городской думы Дмитрий Микель.

Источник: РИА "Новости"

Строительство проблемного дома по адресу ул. Свердлова, 9и началось в 2006 г. на средства членов ЖСК, в 2009 г. строительство было приостановлено в результате инициированной ОАО «НТБ» (в настоящий момент ЗАО «Глобэксбанк) смены руководства и банкротства ЖСК. Банк оформил на себя 127 договоров долевого участия. Те же 127 договоров были заключены и со «второй волной» дольщиков.

Как пояснил губернатору представитель инициативной группы Игорь Котиков, сейчас ведутся судебные разбирательства по поводу признания законности заключения их договоров. Стоит отметить, что дом достроен, но не введен в эксплуатацию, и дольщики уже заселились в купленные квартиры, но вскоре получили уведомления о выселении. Дело в том, что банк не согласился с тем, что дом был достроен за счет дольщиков.

«Этот вопрос уже неоднократно поднимался на разных уровнях, в субботу в Тольятти еще раз обсуждали его. Мной было дано поручение детально во всем разобраться. Я в курсе, что уже проведена большая работа, чтобы вы смогли получить разрешения зарегистрировать свое жилье», — сообщил Николай Меркушкин инициативной группе.

Игорь Котиков выразил слова благодарности губернатору от имени всех 127 пострадавших семей. «Спасибо, что так серьезно взялись за решение этой многолетней проблемы. Сейчас мы пытаемся доказать, что завершение строительства дома велось за счет нас, а не банка, следственные органы этот факт подтвердили. Но решения судов вынесены не в нашу пользу», — рассказал он главе региона.

Николай Меркушкин заметил, что региональные власти продолжат работу по решению проблемы. «Сейчас, когда мы стали разбираться, появились факты, которые позволят переломить ситуацию в вашу пользу, хотя это и не просто. Будем делать все, чтобы люди, которые вложили деньги в строительство, смогли оформить свои квартиры», — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что на сторону дольщиков сейчас встает и прокуратура. «Для нас это очень важно, так как изменить решение суда может только серьезное дополнительное расследование всех обстоятельств дела»
Николай Меркушкин

Глава региона добавил, что проведенная работа позволяет говорить о том, что права обманутых дольщиков будут защищены. «Проблема дольщиков актуальна для страны в целом, но за последние пять лет в Самарской области не появилось ни одного обманутого дольщика, мы — единственный такой регион», — сказал губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что проблема с дольщиками ЖСК «Жасмин-дом» будет решена. «По вашему вопросу есть хорошее движение вперед. Вы можете передать своим соседям, что областные власти будут делать все, чтобы проблема была решена в вашу пользу. Понятно, что люди, которые вложили деньги, построили жилье (и это доказано) должны иметь возможность оформить свои квартиры в собственность. Мы сделаем все, чтобы вас поддержать, и изыщем возможность оставить вас в ваших квартирах. В течение двух-трех месяцев в этом деле будет поставлена точка», — подчеркнул Николай Меркушкин.

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