Рогозин о «копировании» КНДР украинских двигателей: это не картина

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».

«Что значит “копии двигателей”? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить “копию”, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — написал Рогозин в своем Twitter.