Рогозин о «копировании» КНДР украинских двигателей: это не картина
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».
Компания опровергла эту информацию, а генконструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев предположил, что
«Что значит “копии двигателей”? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить “копию”, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — написал Рогозин в своем Twitter.