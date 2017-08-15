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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин о «копировании» КНДР украинских двигателей: это не картина

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о «копировании» КНДР украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это невозможно.

Источник: РИА Новости

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».

Компания опровергла эту информацию, а генконструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев предположил, что какой-то стране удалось скопировать украинские двигатели.

«Что значит “копии двигателей”? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить “копию”, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — написал Рогозин в своем Twitter.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Иван Петров
они ждут методичку.
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