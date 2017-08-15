«Вся президентская хр*нь»: твиты Трампа в карикатурах
Дональду Трампу хватает 140 знаков, чтобы управлять Америкой и вершить судьбы мира. Его соотечественник Шеннон Уиллер решил сделать
Дональду Трампу хватает 140 знаков, чтобы управлять Америкой и вершить судьбы мира. Его соотечественник Шеннон Уиллер решил сделать
Первые полгода президентства Трампа прошли под знаком скандала о связях его ближайшего окружения с Россией. Трамп неоднократно отрицал любые отношения с Кремлем, но содержание его твиттера часто входило в противоречие с действительностью.
Однако позже выяснилось, что его сыновья говорили о привлечении российского капитала, а один из них встречался с россиянами в попытке получить компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Ежедневные утечки и разоблачения неоднократно ставили Трампа в неловкое положение. В марте он разразился
Через три месяца Сешнс признался, что всё же встречался с послом России в ходе предвыборной кампании, и вынужден был самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США.
В июле Трамп посетовал, что предполагай он такое заранее, никогда бы не назначил Сешнса генпрокурором.
Фейк!
Традиционные цели для
В феврале президент поделился досадой с 35 миллионами своих подписчиков: «Покидаю Флориду. Толпы восторженных сторонников вдоль дороги, но ФЕЙКОВАЯ пресса отказывается их замечать. Совсем совесть потеряли!».
Через неделю Трамп вернулся к теме: «Не верьте традиционной (фейковой) прессе. Белый дом работает ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я получил в наследство БАРДАК, и я постепенно всё исправляю».
Стремление Трампа к обобщениям и упрощениям оказалось прекрасным материалом для Уиллера.
Карикатурист, рисовавший для New Yorker и Onion, не стал скрывать своего отношения к
Уиллер не оставил без внимания болезненный провал попыток Трампа выполнить ключевое предвыборное обещание и отменить программу медицинского страхования Obamacare.
Книга, изданная Top Shelf Productions и IDW Publishing, поступила в продажу в середине августа.