«Вся президентская хр*нь»: твиты Трампа в карикатурах

Первые полгода президентства Трампа прошли под знаком скандала о связях его ближайшего окружения с Россией. Трамп неоднократно отрицал любые отношения с Кремлем, но содержание его твиттера часто входило в противоречие с действительностью.

«Россия ни разу не пыталась давить на меня. У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ - НИ СДЕЛОК, НИ КРЕДИТОВ, НЕТ НИЧЕГО!», - написал Трамп в январе.

Однако позже выяснилось, что его сыновья говорили о привлечении российского капитала, а один из них встречался с россиянами в попытке получить компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Ежедневные утечки и разоблачения неоднократно ставили Трампа в неловкое положение. В марте он разразился твиттер-тирадой в адрес демократов, якобы сливающих фальшивки о встречах генпрокурора Джеффа Сешнса с российским послом.

«Джефф Сешнс - честный человек. Он ничего плохого не говорил», - начал Трамп серию из пяти вечерних твитов, а завершил традиционным переходом из обороны в нападение: «Это просто откровенная охота на ведьм!»

Через три месяца Сешнс признался, что всё же встречался с послом России в ходе предвыборной кампании, и вынужден был самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США.

В июле Трамп посетовал, что предполагай он такое заранее, никогда бы не назначил Сешнса генпрокурором.

Фейк!

Традиционные цели для твиттер-выпадов Трампа — пресса и демократы, которые, по мнению американского президента, мешают ему исправлять «бардак», унаследованный от Барака Обамы, и не замечают его успехов и популярности.

«Никаких толп». Трамп считает, что пресса принижает его популярность. | Источник: Shannon Wheeler, с разрешения Top Shelf Production

В феврале президент поделился досадой с 35 миллионами своих подписчиков: «Покидаю Флориду. Толпы восторженных сторонников вдоль дороги, но ФЕЙКОВАЯ пресса отказывается их замечать. Совсем совесть потеряли!».

Через неделю Трамп вернулся к теме: «Не верьте традиционной (фейковой) прессе. Белый дом работает ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я получил в наследство БАРДАК, и я постепенно всё исправляю».

«Я всё поправлю». Трамп рисует себя спасителем страны. | Источник: Shannon Wheeler, с разрешения Top Shelf Production

Стремление Трампа к обобщениям и упрощениям оказалось прекрасным материалом для Уиллера.

Карикатурист, рисовавший для New Yorker и Onion, не стал скрывать своего отношения к твиттер-творчеству Трампа и озаглавил 120-страничную книгу «Sh*t My President Says», что можно перевести как «Вся президентская хр*нь».

Трамп назвал ООН «клубом, куда приходят поговорить и хорошо провести время» | Источник: Shannon Wheeler, с разрешения Top Shelf Production

Уиллер не оставил без внимания болезненный провал попыток Трампа выполнить ключевое предвыборное обещание и отменить программу медицинского страхования Obamacare.

Трамп назвал ООН «клубом, куда приходят поговорить и хорошо провести время» | Источник: Shannon Wheeler, с разрешения Top Shelf Production

Книга, изданная Top Shelf Productions и IDW Publishing, поступила в продажу в середине августа.

Источник: Shannon Wheeler, с разрешения Top Shelf Production