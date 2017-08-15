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19:58 (мск), источник: Noi.md

В МИДЕИ опровергли возможность введения визового режима с Россией

Власти Молдовы опровергли возможность введения визового режима для граждан России.

Источник: Noi.md

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили NM в пресс-службе МИДЕИ.

Зампред парламентской комиссии по внешней политике, член депутатской группы «народных европейцев» Валериу Гилецкий назвал появившуюся в СМИ информацию о том, что Кишинев может ввести визы для россиян, слухом.

«С Демпартией никогда такого не обсуждали, и я сильно сомневаюсь, что у Демпартии есть такие намерения. Скорее всего это слух, кто-то его запустил. Зачем и кому это выгодно, затрудняюсь сказать», — сказал NM Гилецкий.

15 августа российская газета «Известия» со ссылкой на свои источники в парламенте Молдовы сообщила, что депутаты обсуждают возможность введения визового режима с Россией. Издание отметило, что это может стать продолжением выступлений против Москвы, в числе которых объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал возможность введения виз провокацией и заверил, что не допустит этого. «Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями», — сказал Додон (цитата по «Известиям»).

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