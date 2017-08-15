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20:32 (мск), источник: Sputnik.by

Украинка, показавшая грудь Лукашенко, вызвала его свидетелем по делу

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Активистка Femen Анжелина Диаш, пытавшаяся сорвать встречу президентов Украины и Беларуси, оголив грудь, пришла на допрос в управление полиции в Киеве в костюме аборигена и с копьем в руках, сообщает во вторник украинское интернет издание «Страна.ua».

21 июля во время церемонии подписания документов президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко Диаш с оголенной грудью начала выкрикивать «Жыве Беларусь!». Эти же слова были написаны на ее теле.

Сотрудники службы охраны, схватив девушку за руки, вывели ее из зала. Позже стало известно, что Диаш представляет движение Femen, а на мероприятия с участием глав государств она попала по поддельному журналистскому удостоверению. Девушку подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.

Во вторник киевская полиция вызвала Диаш на допрос. Активистка Femen пришла в управление в необычном костюме.

«Это одеяние племени “украинские людоеды”. Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест, — это варварская страна», — прокомментировала внешний вид Диаш организатор движения Femen в Украине Анна Гуцол.

На допросе Диаш вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, по которому она попала на брифинг президентов.

По информации местных СМИ, девушке грозит статья 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов». Санкция статьи предусматривает крупный штраф, а также арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

В свою очередь активистка вызвала свидетелями Порошенко и Лукашенко по делу о хулиганстве.

Кроме того, по словам Диаш, это ее второе уголовное дело. «Первое было по статье хулиганство в Беларуси», — цитирует Диаш издание.

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