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20:06 (мск), источник: ТАСС

Госдепартамент считает, что власти РФ притесняют религиозные меньшинства

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что российские власти продолжают притеснять религиозные меньшинства в стране, в том числе подводя их деятельность под статьи законодательства, связанные с экстремистской деятельностью.

Такой вывод американского внешнеполитического ведомства содержится в распространенном во вторник докладе о свободе религии за 2016 год.

Согласно изложенной в нем информации, «правительство [РФ] продолжает задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств и организаций по подозрению в экстремистской деятельности». Кроме того, с точки зрения Госдепартамента, российское «правительство штрафовало и депортировало некоторых американских граждан за участие в религиозной деятельности, в частности волонтеров из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь — прим. ТАСС)».

Внешнеполитическое ведомство США также обратило внимание на «задержания и штрафы ряда лиц за «оскорбление чувств верующих в публичной речи».

Кроме того, с точки зрения властей США, «широкие определения миссионерской деятельности в рамках “пакета Яровой” означали, что власти могли выдвигать против лиц обвинения за распространение религиозных материалов или проповеди». В нем утверждается, что обвинения в соответствии с положениями «пакета Яровой» были, в частности, «выдвинуты против ряда протестантских деноминаций, епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата и члена Международного общества сознания Кришны».

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В то же время Госдепартамент констатировал, что, «по сравнению с прошлыми годами, в отношении иудейской общины применялось меньше государственных запретов на религиозную деятельность».

В целом новый доклад носит критический характер, в нем утверждается и о других ограничениях российских властей по отношению в религиозным меньшинствам, а также обращается внимание на особую роль Русской православной церкви, которая «продолжает получать привилегии, недоступные никакой другой церкви или религиозному объединению».

Что за доклад?

Доклад о свободе религии в мире составляется Госдепартаментом и направляется в Конгресс уже 19-й год подряд. На основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может подготовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.

МИД РФ, комментируя в прошлом доклады Госдепартамента о свободе религии в мире, отмечал их тенденциозность и предвзятость.

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21 апреля© Ньюстюб
14 комментариевк этой статье
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Комментарии14
Комментарии
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Иван Орлов
США, наверное, имеют в виду религиозные секты, работающие под их крышей..
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