Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США

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Как отмечается, дело открыто по части 2 статьи 387 УК Украины «Разглашение данных досудебного следствия».

В документе говорится, что служебные лица правоохранительных органов страны «совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках в “амбарной книге Партии регионов” на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта». Подчеркивается, что «указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США».

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Производство начато на основании обращения депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

В июле бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. По его словам, «имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.