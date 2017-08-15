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21:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США

Генеральная прокуратура Украины открыла производство о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Фигурантами стали должностные лица Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ). Об этом сообщает во вторник, 15 августа, издание «Обозреватель» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Источник: Reuters

Как отмечается, дело открыто по части 2 статьи 387 УК Украины «Разглашение данных досудебного следствия».

В документе говорится, что служебные лица правоохранительных органов страны «совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках в “амбарной книге Партии регионов” на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта». Подчеркивается, что «указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США».

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Производство начато на основании обращения депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

В июле бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. По его словам, «имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

Во вмешательстве в выборы президента США в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию. Подобные утверждения содержались, в частности, в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что российский президент Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Я Я
Вот это лизнули хозяина))) язык так глубоко засунули, что тот сам не ожидал. так держать, молодцы
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