Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США

Как отмечается, дело открыто по части 2 статьи 387 УК Украины «Разглашение данных досудебного следствия».
В документе говорится, что служебные лица правоохранительных органов страны «совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках в “амбарной книге Партии регионов” на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта». Подчеркивается, что «указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США».
Производство начато на основании обращения депутата Верховной Рады Андрея Деркача.
В июле бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. По его словам, «имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».
11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.
Во вмешательстве в выборы президента США в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию. Подобные утверждения содержались, в частности, в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что российский президент Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.